Kako se navodi, privedeno je sedmoro pristalica desne radikalne i neofašističke ideologije koji su učestvovali u pripremi napada. Oni su planirali da podmetnu eksploziv pod automobil.



"Osamnaestog aprila ove godine sprečen je teroristički napad protiv rukovodstva Roskomnadzora, a plan je bio da njihov automobil bude dignut u vazduh", navodi se u saopštenju FSB.

Teroriste je vrbovala ukrajinska specijalna služba preko Telegrama, a privedeni su u Moskvi, Ufi, Novosibirsku i Jaroslavlju.

Šef grupe je Moskovljanin, koji je prilikom privođenja pružao oružani otpor i zato su ga pripadnici FSB neutralisali. Snimak može biti uznemirujući:

Kod njih je, kako se navodi u saopštenju, pronađen eksploziv težine jedan kilogram, granata, pištolji i simboli ukrajinskih vojnika.

Ukrajinske obaveštajne službe pokušavaju da poremete napore za obezbeđivanje informacionog prostora u Rusiji, uključujući blokiranje Telegrama.

Protivnik aktivno koristi ovu aplikaciju za razmenu poruka za izvršenje sabotaža, terorizma, ekstremizma, sajber prevara i drugih teških zločina, ističe se u saopštenju FSB.

BONUS VIDEO