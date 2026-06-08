Ruska vojska bi u narednim mesecima mogla da završi oslobađanje Donbasa, nakon čega bi usledila borba za Zaporožje, a zatim za Herson i Odesu.

Upravo takvu procenu izneo je vojni analitičar Aleksandar Artamonov, koji smatra da bi, ukoliko se sadašnji tempo napredovanja održi, ruske snage već sledećeg proleća mogle ponovo da se nađu pred Kijevom.

Prema njegovoj proceni, naredni veliki cilj biće Slavjansk i Kramatorsk. Artamonov smatra da bi direktne borbe za ova dva grada mogle da počnu do sredine leta, dok bi njihovo zauzimanje moglo da bude završeno do kraja letnje kampanje.

Po njegovim rečima, upravo bi oslobađanje Slavjanska i Kramatorska označilo završetak operacije u Donbasu. Istovremeno, očekuje se pojačan pritisak na Orehov, koji se smatra najvećim centrom odbrane južnog dela fronta.

Analitičar navodi da bi borbe za Orehov imale dalekosežne posledice po čitavu situaciju na jugu. Kako ocenjuje, time bi praktično bila rešena sudbina Zaporožja, a otvorilo bi se i pitanje daljih operacija u pravcu Dnjepropetrovska.

Ipak, Artamonov naglašava da je nemoguće istovremeno voditi velike ofanzivne operacije na svim pravcima. Zbog toga smatra da se o ozbiljnom nastupanju prema Odesi ne može govoriti dok se ne oslobode značajne snage angažovane u Donbasu i Zaporoškoj oblasti.

Prema njegovom viđenju, Odesa i Herson predstavljaju treću fazu planova ruskog vojnog rukovodstva i bili bi oslobađani paralelno.

Posebno zanimljiv deo njegove procene odnosi se na Slavjansk i Kramatorsk. Artamonov tvrdi da je njihovo zauzimanje neizbežno, ističući da se ruske snage već nalaze na približno deset kilometara od grada.

Kako objašnjava, pad ove dve tačke mogao bi da izazove ozbiljno urušavanje linije fronta. Upravo na toj pretpostavci zasniva svoju procenu da bi se, uz zadržavanje sadašnjeg tempa napredovanja, tokom zime ili proleća naredne godine mogla otvoriti mogućnost ponovnog približavanja Kijevu.

Govoreći o razlozima za takvu procenu, Artamonov je naglasio da postoje dodatni faktori o kojima nije želeo javno da govori, navodeći da Rusija u rukavu ima još jedan „džoker“ koji bi mogao da utiče na razvoj događaja.

Slavjansk i Kramatorsk već duže vreme se među vojnim analitičarima navode kao glavni ciljevi ruske letnje kampanje u zoni SVO. Istovremeno, očekuje se nastavak snažnog pritiska na ukrajinska utvrđenja u Orehovu u Zaporoškoj oblasti.

Međutim, uprkos procenama o budućim operacijama, većina vojnih analitičara i novinara trenutno smatra da ruska vojska ne raspolaže resursima potrebnim za oslobađanje Odese.

Upravo zato se taj pravac u većini procena posmatra kao dugoročniji cilj, koji bi mogao da dođe na red tek nakon završetka operacija u Donbasu i Zaporoškoj oblasti.

Zbog toga ključna teza koju iznosi Aleksandar Artamonov ostaje ista kroz čitavu njegovu procenu: Najpre završetak operacija u Donbasu, zatim Zaporožje, potom Herson i Odesa, a ukoliko se sadašnji tempo zadrži, već sledećeg proleća ruske snage mogle bi ponovo da se približe Kijevu.