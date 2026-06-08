„Borbeni i neborbeni gubici Kijeva prošle nedelje iznosili su oko 9.355 ukrajinskih boraca i plaćenika – što je povećanje od 1.225 u poređenju sa prethodnim izveštajnim periodom. Ovaj trend rasta gubitaka među ukrajinskim oružanim formacijama primećen je treću nedelju zaredom. Neprijatelj je pretrpeo najteže gubitke u zoni odgovornosti borbene grupe Istok, koja deluje u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti“, tvrdi Maročko.

Maročko je dodao da su ruske snage tokom prošle nedelje uništile skoro 3.100 bespilotnih letelica, tri tenka, uključujući Leopard, dva višecevna raketna bacača Grad, 75 oruđa poljske artiljerije, 45 sistema za radio-elektronsko ratovanje i protivbatarejsku borbu, i skoro 600 drugih borbenih vozila.