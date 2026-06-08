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Zelenski otkrio preko koga je slao tajne poruke Putinu! Ponudio bi Rusima "najbrži način" za zaustavljanje rata - evo i kako

Zelenski o zamrzavanju linija fronta kao "najbrži način" za zaustavljanje rata

 
Autor:  Milica Krstić
08.06.2026.12:12
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Zelenski otkrio preko koga je slao tajne poruke Putinu! Ponudio bi Rusima "najbrži način" za zaustavljanje rata - evo i kako
Alo!
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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je u nedelju da bi bio spreman da zamrzne trenutne linije fronta sa Rusijom kao deo potencijalnog primirja , nazvavši to "najbržim načinom" za zaustavljanje borbi, u ekskluzivnom intervjuu za Skaj njuz.

U razgovoru za Skaj njuz , Zelenskog su pitali gde bi želeo da se linije zamrznu ako se postigne dogovor o prekidu vatre.

- Ako bi sutra bio dogovoren prekid vatre, gde biste želeli da se linije zamrznu? Gde su one u ovom trenutku? Da li biste se složili sa tim - upitao je Hakim.

- Da. To je najbrži način - odgovorio je Zelenski.

Međutim, naglasio je da bi svako zamrzavanje moralo biti deo šireg diplomatskog procesa usmerenog na sprečavanje obnove agresije.

- Želimo da zaustavimo rat na način gde se rat neće vratiti. Nije ideja samo da se zamrzne, već je najbrži način da se zamrzne i premesti u diplomatsko okruženje - rekao je Zelenski.

Na pitanje da li bi takav pristup značio popuštanje ruskim zahtevima, Zelenski je odbacio tu karakterizaciju.

- Ne, nije samo davanje. Ostajanje tamo gde jesmo znači davanje narodu Ukrajine više mogućnosti da spase svoju decu i da se vojnici vrate. Mislim da je ovo važno za nas - zaključio je Zelenski.

Kijev je više puta predlagao zamrzavanje sukoba duž trenutnih linija fronta kao deo šireg mirovnog sporazuma.

Ruski predsednik Vladimir Putin je umesto toga insistirao da bi svako rešenje zahtevalo od Ukrajine da preda celu Donjecku oblast, uključujući i područja koja ruske snage nisu uspele da zauzmu uprkos više od decenije borbi.

Sastanak Zelenskog i ruskog biznismena Abramoviča


Tokom istog razgovora, Zelenski se takođe osvrnuo na izveštaje o sastanku u Kijevu sa ruskim biznismenom i bivšim vlasnikom Čelsija Romanom Abramovičem u maju, potvrđujući da je susret iskorišćen za prenošenje poruka namenjenih Kremlju.

- Došao je u Kijev. Rekao je da sam [doneo] poruku direktno vama i da želim da primim poruke od vas i da ih predam [Vladimiru] Putinu - rekao je Zelenski, obraćajući se izveštajima po prvi put.

"Ali je rekao da to mora biti [urađeno] tiho, bez ikakve vrste publiciteta. Rekao sam da je to vaš izbor – za nas to nije važno".

Zelenski je dodao da sam sastanak "nije bio tajna", rekavši da je Abramovič želeo da razume "šta smo spremni da uradimo" u vezi sa mogućim mirovnim pregovorima.

Međutim, rekao je da je bio izričit da Ukrajina neće ustupiti sporni region Donbas.

"To je bila ključna poruka. Rekao sam da nećemo otići. Nećemo vam dati pobedu na takav način".

Na pitanje da li je Abramovič delovao kao posrednik između ruskog predsednika Vladimira Putina, Zelenski je rekao: "Kada je dobio poruke od mene, rekao je da će se direktno obratiti Putinu".

Zelenski je takođe ponovio da će Ukrajina nastaviti da izvodi napade duboko unutar ruske teritorije, rekavši da će zemlja vremenom ojačati i pojačati pritisak na Rusiju kako rat bude trajao.

ALo.rs/Kijev Post/Sky news

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