Šef Zaporoške okružne vojne uprave Ivan Fedorov je u objavi na Telegramu rekao da su u ruskom napadu na Horticki okrug Zaporožja tokom popodneva poginule dve osobe a da je povređeno 15 osoba, među kojima i dvoje dece, prenosi Ukrinform.

"Među ranjenima je dvoje dece. Braća, stara 11 i 13 godina, povređena su u neprijateljskom napadu na Zaporožje. Dečacima je pružena medicinska pomoć", kazao je Fedorov.

On je rekao i da je u napadu ruskog drona na minibus u Kosmičnom okrugu Zaporožja povređena jedna osoba.

Načelnik administracije Hortickog okruga, Sergij Iljčenko, kazao je da su na meti ruskih napada bili "civilna infrastruktura, stajalište javnog prevoza, mesta gde se ljudi okupljaju".