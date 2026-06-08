Knjazev, koji je bio optužen za primanje mita, u potpunosti je priznao krivicu i pristao da svedoči protiv svojih saučesnika, saopštilo je Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo (SAPO).

Prema sporazumu, Visoki antikorupcijski sud osudio ga je na pet godina zatvora i zabranio mu obavljanje sudijskih i poslova u organima za sprovođenje zakona u periodu od tri godine.



Sud je takođe naložio oduzimanje Knjazevljevog stana i kuće, njegove ušteđevine vredne više od 200.000 dolara, kao i mita u iznosu od 1,25 miliona dolara.

Pored toga, on je pristao da donira 1,1 milion dolara Oružanim snagama Ukrajine preko humanitarne organizacije "Vrati se živ" (Come Back Alive).



Knjazev je optužen za primanje mita 2023. godine, nakon toga je smenjen sa funkcije izglasavanjem nepoverenja.

Iste godine, Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) optužio je ukrajinskog oligarha Konstantina Ževaga da je podmitio Knjazeva u zamenu za sudsku odluku u svoju korist.

Suđenje u slučaju Knjazev počelo je 2024. godine.

U maju 2026. godine NABU je optužio i trojicu sudija Vrhovnog suda za primanje mita u zamenu za donošenje odluka u interesu Ževaga, u okviru istog predmeta.