Napad u sredu potvrdio je komandant ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme Robert "Mađar" Brovdi, koji je objavio snimak udara.

Prema Brovdijevim rečima, ukrajinske snage koristile su dronove FP-2 domaće odbrambene kompanije Fajr Point. Reč je o bespilotnim letelicama za udare srednjeg dometa, koje mogu da nose teret od 60 do 100 kilograma.

Operaciju, tokom koje je izvedeno osam preciznih udara na cilj, zajednički su provele Snage za bespilotne sastave i borci 1. korpusa brigade Azov, koja deluje u sastavu Nacionalne garde Ukrajine.

Brovdi je naveo da su poginuli oficiri bili specijalizovani za kontraobaveštajni rad, sabotaže i komunikaciju sa proruskim militantima unutar Ukrajine.