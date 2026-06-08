Rat u Ukrajini

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Uživo

Pogođen putnički voz

U napadu ukrajinskog drona na putnički voz koji je saobraćao na relaciji Moskva-Simferopolj, život je izgubio pomoćnik mašinovođe, saopštio je danas guverner Krima Sergej Aksjonov.

"U napadu neprijateljskog drona na putnički voz Moskva-Simferopolj, poginuo je pomoćnik mašinovođe, a mašinovođa je ranjen. Među poutnicima nema povređenih", objavio je Aksjonov na Telegramu, prenosi RIA Novosti.

Nakon ovog napada dronom svi putnički vozovi na Krimu su evakuisani, a putnički saobraćaj je preusmeren na autobuse. Kako se navodi, kao odgovor na napade ukrajinske vojske, ruske snage uzvraćaju visokopreciznim vazdušnim, pomorskim i kopnenim oružjem, kao i bespilotnim letelicama ciljajući isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa.

Ruski napad na Zaporožje

Najmanje pet ljudi je poginulo, a 14 je ranjeno u napadu ruskih snaga na Zaporožje, izjavio je danas načelnik Zaporoške vojne administracije Ivan Fedorov.

"U napadima neprijatelja na Zaporožje i Zaporoški okrug poginulo je pet osoba, a još 14 je povređeno.

Tokom dana, osvajači su izvršili 949 udara na 51 naselje Zaporoške oblasti", rekao je Fedorov u objavi na Telegramu. Kako je naveo, u napadima je učestvovalo 695 bespilotnih letelica različitih modifikacija.

"Pristiglo je 86 prijava oštećenja infrastrukture, stambenih objekata i automobila", rekao je Fedorov.

Napad na LNR, tinejdžeri na meti

U Lisičansku, u LNR, ukrajinske Oružane snage ciljano su napale dva tinejdžera koji su vozili bicikle, izvestio je Leonid Pasečnik, šef republike.



„Dečaci od 14 i 15 godina su ranjeni. Odmah im je pružena neophodna medicinska pomoć i odvedeni su u bolnicu. U ime stanovnika republike i u svoje ime, želim dečacima brz oporavak“, istakao je Pasečnik.



Po danu, kada se deca igraju i uživaju u letnjem raspustu, neprijatelj ih namerno cilja. Ovo je još jedan dokaz nehumanosti i okrutnosti neonacističkog režima, koji ne poznaje moralne granice, naglasio je on.

Istražitelji Istražnog komiteta Ruske Federacije za LNR dokumentuju posledice neprijateljskog napada, dodao je Pasečnik.