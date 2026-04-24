Slobodan Batjarević Cobe nedavno je gostovao u emisiji "U minskom polju sa Sanjom Arsić", gde je govorio o svojoj karijeri, privatnom životu, ali i kolegama.

Tom prilikom se dotakao i Milana Stankovića koji već duže vreme intrigira javnost zbog nestanka sa javne scene.

Budući da su zajedno stasavali u Grand produkciji, Cobe je otkrio da su zbog Milana on i njegove kolege imali problem.

- Milan Stanković je uvek kasnio, uvek - počeo je pevač.

Na pitanje voditeljke da li su zbog njega imali nekakve sankcije, Slobodan kaže:

- U početku su mu svi gledali kroz prste i onda kad je počeo da zapada za oko Žika je rekao "Od sutra ko kasni od vas, celu ekipu uskraćujemo za toliko i toliko". Smejali s smo se smejali, Milan dečko opušten skroz, ne nervira se, a i dalje kasni. Ali Žika nas nikada nije kaznio, to se šalio....Možda je rekao u šalio da ga malo prodrma, ali njega ništa nije moglo da prodrma...Ustvari njega ništa nije prodrmalo, on je nastavljao - rekao je Batjarević.

Podsetimo, Rada Manojlović nedavno je govorila o povratku Milana Stankovića na muzički scenu.

