Načelnik rumunskog Generalštaba, general Georgica Vlad, oglasio se nakon što je rumunsko ratno vazduhoplovstvo oborilo još jedan dron u blizini Svetog Đorđa.

On je istakao da građani treba da budu sigurni da vojska reaguje čim dođe do narušavanja vazdušnog prostora zemlje.

Rumuni moraju da znaju jednu stvar: svaki put kada se povredi vazdušni prostor zemlje, vojska je već tamo da ga brani. Za manje od 24 sata ista posada aviona F-16 oborila je još jedan dron. Misija je izvršena smireno, precizno i uz puno poštovanje onoga što je najvažnije – bezbednosti ljudi - poručio je Vlad na Fejsbuku.

On je zahvalio pripadnicima rumunske vojske koji, kako je naveo, danonoćno čuvaju nebo iznad zemlje i ocenio da njihov profesionalizam predstavlja najbolju garanciju bezbednosti zajedno sa saveznicima.

Dron oboren kod Svetog Đorđa

Predsednik Rumunije Nikušor Dan saopštio je da je novi dron oboren u subotu ujutru oko 8.30 časova, deset kilometara zapadno od grada Sveti Đorđe.

Prema njegovim rečima, letelicu je oborio pilot rumunskog lovca F-16.

Vršilac dužnosti ministra odbrane Radu Miruca izjavio je da je dron pogođen svega nekoliko minuta nakon što je ušao u rumunski vazdušni prostor.

Ministarstvo odbrane saopštilo je da je letelica bezbedno oborena u nenaseljenom području u blizini granice, bez opasnosti po stanovništvo.