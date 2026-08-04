U televizijskom intervjuu, Rezei je ocenio da su iranske snage poremetile američke planove, primorale američke komandne strukture na premeštanje i nanele velike gubitke Vašingtonu, preneli su mediji.

On je nedavnu američku vojnu akciju opisao kao treći sukob administracije američkog predsednika Donalda Trampa protiv Irana, nakon prethodnih 12-dnevnih i 40-dnevnih sukoba.

Rezei je takođe rekao da je Iran bio spreman da izvede napade na tri lokacije u Ukrajini kao odgovor na napad na iranski brod, ali da je operacija obustavljena nakon što je Kijev saopštio da je incident bio posledica greške.



"Bili smo spremni da napadnemo tri oblasti u Ukrajini. Ali nakon što su tvrdili da je to bila greška, obustavili smo odgovor kako bismo ispitali njihovu tvrdnju. Čak i ako je to bila greška, i dalje zahteva nadoknadu", rekao je Rezaei.

Iran na putu ka pobedi

On je, povodom verskog praznika Arbain, poručio da je Iran već na putu ka pobedi i pozvao na očuvanje jedinstva i stabilnosti.

Rezei je tvrdio da su namere Vašingtona bile jasne od početka, navodeći da su SAD prekršile ranije sporazume stvaranjem koridora južno od Ormuskog moreuza i potom bombardovanjem tog područja, umesto da se sporovi rešavaju kroz mehanizme u kojima bi učestvovali Katar i Saudijska Arabija.

Govoreći o sukobima u oblasti Ormuza, Rezei je rekao da Izrael nije učestvovao u poslednjoj rundi napada, koji su, prema njegovim rečima, bili usmereni na jug Irana.

Kao moguće ciljeve napada naveo je pokušaj otvaranja puta za kopnenu operaciju radi kontrole Ormuskog moreuza ili napade na iranska nuklearna postrojenja.

Prema njegovim tvrdnjama, američke snage su gađale komunikacione objekte, radare i vojne centre kako bi oslabile iransku logistiku.



"Tramp je zahtevao teže udare od komandanta Centralne komande jer nisu stvoreni uslovi za kopnenu operaciju. Ali njegovi komandanti su odgovorili da je maksimalni kapacitet već iskorišćen, a ipak nisu uspeli. To pokazuje pogrešne procene američkih vojnih komandanata", rekao je Rezei.



On je naveo da je Iran odgovorio intenzivnim i preciznim napadima na američke baze širom regiona, što je, prema njegovim rečima, dovelo do premeštanja američkih komandnih centara iz Katara u Jordan, a zatim i na teritoriju Izraela.

Prema njegovim rečima, Izrael nije bio direktno uključen u poslednju fazu sukoba, jer je i dalje angažovan u Gazi, na Zapadnoj obali i u Libanu.

On je tvrdio i da je Tramp želeo da ostavi utisak da deluje nezavisno od izraelskog uticaja.

Novi pritisci

Govoreći o trenutnoj situaciji, Rezei je rekao da ne postoji formalni prekid vatre, ali da su iranski napadi sada ograničeniji i usmereni na određene ciljeve.

On je naveo da su SAD priznale oko 650 poginulih i ranjenih u sukobima, dok iranske procene govore o gotovo 500 poginulih i velikom broju ranjenih.

Rezei je ocenio da je mogućnost velike američke kopnene invazije sada znatno smanjena, ali da ograničene operacije ipak ne mogu u potpunosti da budu isključene.

On je optužio Vašington da priprema novu rundu pritisaka, uključujući pokušaje izazivanja unutrašnjih nemira u Iranu i uključivanja drugih zemalja u sukob, navodeći kao primere navodni ukrajinski napad na iranski brod i optužbe o umešanosti Saudijske Arabije u bombardovanje Iraka, što je Rijad negirao.

Sputnjik