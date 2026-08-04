Jedna fotografija računa iz luksuznog restorana na Azurnoj obali izazvala je pravu buru na društvenim mrežama. Međutim, nije sve stalo na neverovatnim cenama hrane i pića, ljudi su odmah počeli da raspravljaju o još jednom pitanju: koliki bakšiš uopšte ostaviti na ovakav račun?

Na računu iz čuvenog restorana Le Club 55 u Sen Tropeu vidi se da je društvo od 15 osoba za ručak izdvojilo čak 689.235,43 evra.

Najviše pažnje privukle su cene pojedinih artikala:

Šampanjac Krug Grande Cuvée - 73.666,84 evra

- Kavijar Beluga Almas - 58.333,35 evra

- Dom Pérignon Rosé Vintage 2008 - 7.000 evra

- Armand de Brignac Gold - 5.000 evra

- Plata sa morskim plodovima - 5.250 evra

- Foie gras - 1.774,95 evra

- Flaša vode Evian - 350 evra

- Kafa ili čaj - 150 evra

Mnogima je upravo cena vode i kafe bila najveći šok, dok su drugi ostali bez reči kada su videli da jedna flaša šampanjca košta koliko luksuzan stan u Srbiji.

Ali tu nije bio kraj. Fotografija računa završila je na društvenim mrežama uz pitanje koje je podelilo internet:

"Koliki bakšiš biste ostavili na ovaj račun?"

Komentari su se nizali neverovatnom brzinom. Jedni su pisali da bi na ovakav iznos bakšiš morao da bude ogroman, drugi da posle računa od skoro 690.000 evra ne bi ostavili ni cent više, dok su se treći šalili da bi konobar njima trebalo da da bakšiš.

Rasprava je ubrzo prerasla u debatu o tome da li je bakšiš znak kulture, nagrada za dobru uslugu ili nešto što se danas previše podrazumeva.

Jedno je sigurno, račun iz Sen Tropea šokirao je ljude širom sveta, a pitanje o bakšišu izazvalo je gotovo isto toliko reakcija koliko i neverovatne cene na njemu. Na kraju, mnogi su se složili samo u jednom, 350 evra za flašu vode i 150 evra za kafu malo ko može da zamisli, bez obzira na to koliko novca ima.