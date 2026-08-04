Odluka da predstavnik Vlade Crne Gore prisustvuje obeležavanju hrvatske vojne akcije „Oluja“ u Kninu predstavlja duboko pogrešan i sramotan politički čin, posebno imajući u vidu stradanje i masovno proterivanje srpskog stanovništva tokom i nakon te vojne operacije, piše u saopštenju iz Slobodne Crne Gore koje prenosimo integralno:

Dok se hiljade porodica danas sa tugom prisećaju svojih najmilijih, izgubljenih domova i izbegličkih kolona, predstavnik Vlade Crne Gore prisustvuje događaju na kojem se „Oluja“ obeležava kao pobeda. Takav potez zahteva jasno objašnjenje Vlade i odgovor na pitanje: u čije ime je predstavnik Crne Gore otišao u Knin i kakvu poruku time šalje srpskom narodu u Crnoj Gori?

Posebno je poražavajuće što ovakva odluka dolazi od vlasti u kojoj participiraju i politički predstavnici koji sebe nazivaju Srbima.

Kada se približe izbori, puna su im usta srpstva, tradicije, Crkve i zaštite interesa srpskog naroda. Međutim, kada dođe trenutak da se pokaže minimum političkog dostojanstva prema žrtvama i prognanima, nastupa ćutanje.

Ne tražimo od Crne Gore da se svađa sa bilo kim niti da ugrožava odnose sa susednim državama. Tražimo samo elementarno poštovanje prema ljudima koji su izgubili svoje najbliže i prema porodicama koje su u izbegličkim kolonama napustile svoje domove.

Pomirenje među narodima regiona ne može se graditi tako što će se jedne žrtve poštovati, a preko drugih prelaziti ćutke. Dobrosusedski odnosi moraju počivati na međusobnom uvažavanju, pijetetu prema svim nevinim žrtvama i odgovornom odnosu prema tragedijama iz prošlosti.

Zato očekujem da Vlada Crne Gore javnosti saopšti ko je doneo odluku o slanju njenog predstavnika u Knin, na kom nivou je ta odluka doneta i da li iza nje stoji čitava Vlada.

Srpski narod koji je stradao i bio prognan u „Oluji“ zaslužuje pijetet, sećanje i poštovanje.

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