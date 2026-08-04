Svet
Slobodna Crna Gora: Odlazak predstavnika Vlade na proslavu „Oluje“ duboko pogrešan i sramotan čin
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
Možda vas zanima
Svet
Iran proglasio pobedu!
11:24 | 0
Najnovije
Svet
Najčitanije
5min
Na Blagu Mariju Srbija gori: Staro verovanje kaže da ovakva vrućina otkriva kakva nas jesen čeka
36min
Haotične scene na plaži! Iz glisera izbacili 700.000 evra, kupači pojurili u more po pare! (VIDEO)
43min
Iran proglasio pobedu!
1H
Slobodna Crna Gora: Odlazak predstavnika Vlade na proslavu „Oluje“ duboko pogrešan i sramotan čin
19H
Penzioneri, Fond PIO objavio važne informacije, tiče se povećanja penzije: Zahtev se podnosi lično, uslov je godinu dana
15H
Predsednik Vučić u izdanju u kakvom ga još niste videli! Scena nastala na pragu kuće u Čipuljiću
Dnevni horoskop
Vremenska prognoza
Galerije
"Uložili smo 4 miliona i 10 hiljada evra u Drvar, kao Srbija" Vučić: Milion i po evra ćemo da damo za tržni centar!
Pevač helikopterom stigao na svadbu, mlada prava misterija! Ovo su detalji tajnog venčanja Neše Tvinsa
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,02
|117,37
|117,73
|USD
|101,67
|101,98
|102,28
|CAD
|72,38
|72,6
|72,82
|AUD
|71,34
|71,56
|71,77
|GBP
|136,45
|136,86
|137,27
|CHF
|125,45
|125,83
|126,21
Anketa
Da li se pridržavate posta?
Komentari (0)