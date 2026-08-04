Ambasada je, povodom obeležavanja Dana sećanja na ubijene i prognane Srbe podsetila da je "Oluja" dovela do masovnog proterivanja autohtonog srpskog stanovništva iz Krajine - stotine hiljada ljudi su bile primorane da napuste svoje domove, a hiljade civila su poginule ili nestale.

Kako se navodi većina onih koji su krivi za ovo etničko čišćenje ni do danas nisu snosili zasluženu kaznu, a da je posebna odgovornost za krvoproliće na teritoriji bivše Jugoslavije na državama NATO-a i Evropske unije, čije je mešanje doprinelo raspadu zemlje i eskalaciji međuetničkih sukoba, prenosi Sputnjik.

"Vrhunac ove destruktivne politike bila je nezakonita agresija Severnoatlantske alijanse na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine, koja je sprovedena uz zaobilaženje Saveta bezbednosti UN i rezultirala brojnim žrtvama, velikim razaranjima i dugoročnim humanitarnim posledicama. NATO i EU nastavljaju da deluju po dvostrukim standardima, zanemarujući principe jednakosti i pravde.

Patnja srpskog naroda obično prećutkuju ili relativizuju, dok slični događaji u drugim regionima dobijaju potpuno drugačiji politički i medijski tretman", navodi se u saopštenju. Ističe se da se Rusija dosledno zalaže za očuvanje istorijske istine i da je bez iskrene procene tragedije koju je srpski narod pretrpeo tokom operacije "Oluja" nemoguće postići istinsko pomirenje i stabilnost na Balkanu.

"Iskustvo Srpske Krajine jasno svedoči o katastrofalnim posledicama podsticanja nacionalističkog radikalizma. Rusija je više puta isticala da se od 2014. godine slična pretnja nadvija nad ruskim stanovništvom Donbasa i Novorusije. Njeno potpuno eliminisanje je najvažniji uslov za trajno rešavanje ukrajinske krize", navodi se u saopštenju ruske ambasade.