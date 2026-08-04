Tramp je tokom obraćanja novinarima u Beloj kući u ponedeljak rekao da su pregovori "upravo u toku" i da "idu brzo, na ovaj ili onaj način", prenosi Skaj njuz.

Kako je naveo, SAD su bile spremne da Iran napadnu "snažnije od bilo kojeg vojnog napada nakon Drugog svetskog rata", pre nego što je prošle noći naredio vojsci da ne napada.

Tramp je naveo i da Iran neće naplaćivati putarine u Ormuskom moreuzu.

"Ako će neko naplaćivati putarine, mi ćemo naplaćivati. Imamo potpunu kontrolu. Imamo nešto što se zove blokada, čelični zid SAD", poručio je Tramp.

Dodao je da pokušava da pruži Iranu svaku šansu za pregovore "pre nego što ih obezglavi".

"Mislim da bismo mogli nešto da dobijemo. Želim da im dam svaku šansu pre nego što im bude odsečena glava. Veoma sam ponosan na činjenicu da ću ljudima dati šansu", rekao je Tramp.

Ranije u ponedeljak, Tramp je izjavio da bilo da Iran želi to da prizna ili ne, SAD činjenično rade na rešenju problema koji je Teheran prouzrokovao poslednjih decenija, i ponovio je svoju tvrdnju da Iran nikada neće posedovati nuklearno naoružanje.

"Iransko rukovodstvo je neverovatno dvolično. Prvo traže sastanak, neki bi rekli preklinju, i razgovori počnu, zakažu se i novi u budućnosti, a onda oni ponosno kažu da nema nikakvih razgovora, da se ne razgovara ni o čemu, da oni navodno pričaju samo sa Omanom", napisao je Tramp na svom nalogu na mreži Truth Social.

Dodao je da Iran tvrdi da kontroliše Ormuski moreuz, i izneo svoju tvrdnju da taj moreuz kontroliše vojska Sjedinjenih Američkih Država.

"Ništa ne prolazi do Irana, osim ako mi to želimo, i ništa i neće proći, osim ukoliko se ne postigne dogovor ili njihova potpuna predaja", naveo je Tramp.

Ranije u ponedelljak, iz iranskog Ministarstva spoljnih poslova saopšteno je da su Iran i Oman tokom prethodnih osam dana vodili "konstruktivne razgovore" o uspostavljanju nove rute kroz Ormuski moreuz koja bi imala jedan koridor sa smerovima za ulazak i izlazak brodova, a ne više odvojenih pravaca.

"Postizanje dogovora sa Omanom nije dovoljno za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza", rekao je portparol Ministarstva Esmail Bagei, dodajući da se "ništa neće promeniti u Ormuzu dok Vašington nastavlja agresiju i pomorsku blokadu".