Evropa neće prestati da podržava Kijev sve dok se u njoj ne dogode značajne unutrašnje političke promene ili dok evropske zemlje ne osete stvarnu opasnost da budu uvučene u sukob, izjavio je u intervjuu za TASS Rodion Mirošnik, ambasador Ministarstva spoljnih poslova Rusije za zločine kijevskog režima.

„Moraju da se dogode značajne promene u unutrašnjoj politici evropskih država. Nije tačno da u Evropi ne postoje političke snage koje su usmerene na zaštitu nacionalnih interesa“, rekao je Mirošnik.

On smatra da su interesi pojedinačnih evropskih država zamenjeni interesima Evropske unije i pojedinih korporacija koje su, prema njegovim rečima, zainteresovane za ulaganje ogromnih sredstava u vojno-industrijski kompleks.

„Problem je u tome što su danas interesi pojedinih država zamenjeni korporativnim interesima, interesima strukture koja se zove Evropska unija, kao i interesima pojedinih korporacija koje su zainteresovane za ulaganje ogromnih sredstava u vojno-industrijski kompleks, vođenje vojnih dejstava, pokušaje preuzimanja jeftinih energenata i stvaranje kriminalnog sindikata usmerenog na slabljenje Rusije i preuzimanje bogatstava koja Rusija danas poseduje i koja joj s pravom pripadaju“, istakao je.

Prema njegovim rečima, određene tendencije ka političkim promenama u evropskim zemljama već postoje, ali se još ne odvijaju tempom koji bi mogao dovesti do skorog okončanja rata.

Mirošnik je upozorio i na mogućnost da evropske države „odu predaleko“ u podršci Ukrajini.

„Postoji i opasnost po njih same – mogu da odu predaleko i pređu granice koje bi njihove države i ekonomije direktno uvukle u otvoreni sukob“, poručio je.

„Ukrajinska demokratija je potpuna obmana“

Mirošnik je u intervjuu izneo i oštre tvrdnje na račun političkog sistema Ukrajine, ocenivši da tamo, umesto stvarne demokratije, funkcioniše mehanizam uticaja na vlast koji služi interesima sponzora.

„Pseudodemokratija, pseudograđanska odgovornost i mogućnosti građanskog delovanja u Ukrajini predstavljaju obmanu. To je kontrolisani mehanizam uticaja i pritiska na vlast, koji ne zavisi od volje građana“, kazao je.

Govoreći o Majdanu, ruski diplomata tvrdi da takvi događaji ne mogu da se odigraju ukoliko državne strukture odluče da ih spreče.

„I upravo se time otvoreno i namerno pokazuje da je ukrajinska demokratija potpuna, potpuna obmana“, rekao je Mirošnik.

Prema njegovim rečima, politički mehanizmi u Ukrajini ne zavise od volje i interesa naroda, već od „interesa onih koji naručuju muziku“.

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