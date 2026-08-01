"Slike koje stižu iz Seute još jednom su pokazale koliko je hitno da Evropa odgovori na problem ilegalnih migracija", napisala je Đorđa Meloni na platformi X.

Ona je navela da je zbog toga Italija, zajedno sa Danskom, pokrenula inicijativu upućivanja pisma rukovodstvu EU institucija, koje su potpisale 22 države članice EU.

U pismu se poziva na zajedničko delovanje u cilju jačanja spoljnjih granica, borbe protiv neregularnih migracija, suzbijanja krijumčara ljudi, efikasnijeg sprovođenja povratka migranata i uklanjanja svih faktora koji bi mogli da podstaknu nove ilegalne ulaske, istakala je Meloni.

"To je važan signal: politika koju Italija već dugo zastupa danas ima podršku sve većeg broja evropskih država. Zaštita spoljnih granica Unije nije interes samo jedne države. To je zajednička odgovornost Evrope", naglasila je Meloni.

U otvorenom pismu upućenom Irskoj kao predsedavajućoj EU, predsedniku Evropskog saveta i predsednici Evropske komisije, 22 države članice Unije zatražile su hitnu video-konferenciju evropskih ministara unutrašnjih poslova kako bi se procenila situacija nastala posle ilegalnog ulaska iz Maroka više desetina hiljada migranata u špansku eksklavu Seutu, preneo je "Figaro".

"Ne smemo da dozvolimo da masovni, nekontrolisani prelasci granice, instrumentalizacija migracija ili druge hibridne pretnje stvore utisak da je moguće ilegalno ući u Evropsku uniju, ili da se ilegalni ulazak naknadno može pretvoriti u legalan boravak", naveli su potpisnici otvorenog pisma.

U inicijativi koju su pokrenuli italijanska premijerka Đorđa Meloni, čija je zemlja privremeno suspendovala primenu Šengenskog sporazuma sa Španijom i njena danska koleginica Mete Frederiksen, koja je juče izjavila da bi EU trebalo da razmotri suspenziju šengenske saradnje sa Španijom, ocenjuje se da događaji zabeleženi poslednjih dana zahtevaju hitan i koordinisan evropski odgovor.

Među ostalim potpisnicima su nemački kancelar Fridrih Merc i premijeri Mađarske, Švedske i Poljske, dok lideri Francuske i Portugala, zemalja koje se graniče sa Španijom, nisu potpisali pismo, naveo je pariski list.