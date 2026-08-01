Tri osobe su poginule u požaru porodične kuće u Svetom Križu Začretju. U kući je živela četvoročlana porodica, a stradali su otac i dvoje dece. Jedno dete je završavalo srednju školu, dok je drugo ove godine završilo osnovnu školu, prenosi lokalni portal Zagorje.com.

Kako su tom mediju potvrdili vatrogasci, dojava je stigla u 7.20 časova, a Zagorska javna vatrogasna jedinica iz Zaboka stigla je na intervenciju u 7.29. U 7.37 časova stigao je i Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Križ Začretje, a već u 7.38 požar je bio lokalizovan. Na mestu požara pronađena su tri tela.

Takođe, komšije su izjavile da su čule tri pucnja, nakon čega je izbio požar. Prema njihovim navodima, supruga i majka je bila na poslu, pa nije bila u kući, ali je došla čim je čula da je njena kuća zahvaćena požarom.

– Jadna žena, vrištala je u potpunom šoku. Strašna tragedija. Užasno – ispričale su komšije za Zagorje.com, navodeći da se porodica doselila iz zlatarskog kraja.

Informaciju o požaru potvrdila je Policijska uprava krapinsko-zagorska.

Više informacija biće poznato nakon uviđaja.

Alo/Jutrnji list

BONUS VIDEO: