Američki milijarder i osnivač kompanija Tesla i SpaceX, Ilon Mask, ponovo je upozorio da je pad nataliteta jedna od najvećih pretnji savremenom svetu.

Reagujući na analizu Financial Timesa, zasnovanu na podacima Ujedinjenih nacija, Mask je naveo da se najveće svetske ekonomije suočavaju sa ubrzanim starenjem stanovništva i sve manjim brojem novorođene dece.

- U 21 od 27 država Evropske unije broj umrlih veći je od broja rođenih. One se već dugo kreću ka izumiranju - napisao je Mask na društvenoj mreži Iks.

Evropa više ne obnavlja stanovništvo

Prema podacima na koje se Mask poziva, prirodni priraštaj negativan je u čak 21 članici Evropske unije, što znači da bez doseljavanja više ne mogu da održe ni postojeći broj stanovnika.

Stopa fertiliteta u EU tokom 2024. pala je na istorijski minimum od 1,34 deteta po ženi, dok je za prostu obnovu stanovništva potrebno oko 2,1 deteta.

U Evropskoj uniji prošle godine rođeno je svega 3,55 miliona dece, gotovo dvostruko manje nego sredinom šezdesetih godina prošlog veka.

Problem nije samo u Evropi

Sličan trend beleže i Sjedinjene Američke Države, Japan i Južna Koreja.

Posebno se izdvaja Južna Koreja, gde je stopa fertiliteta pala na oko 0,7 deteta po ženi, dok se Italija, Japan i druge razvijene zemlje već godinama nalaze ispod nivoa potrebnog za obnovu stanovništva.

U pojedinim državama posledice su već vidljive. Japan, Kina i Italija beleže pad broja stanovnika, dok je Francuska prvi put od završetka Drugog svetskog rata zabeležila više umrlih nego rođenih.

Sve manje radnika, sve više penzionera

Pad nataliteta, upozoravaju stručnjaci, dugoročno znači manji broj radnika, poreskih obveznika i vojno sposobnog stanovništva, uz istovremeni rast broja penzionera i troškova zdravstvenog sistema.

Mask već godinama upozorava da upravo demografski pad predstavlja jednu od najvećih opasnosti za budućnost razvijenih društava, ocenjujući da bez novih generacija ni ekonomska ni tehnološka moć neće biti dovoljne da obezbede dugoročan razvoj.

Izvor: Financial Times / podaci Ujedinjenih nacija