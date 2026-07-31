Prema tim navodima, nadležni biskup doneo je odluku da sveštenika udalji sa službe i primeni mere predviđene crkvenim smernicama za zaštitu maloletnika dok traje razmatranje slučaja.

Optužbe se odnose na događaje koji su, prema iskazu osobe koja tvrdi da je bila žrtva, počeli početkom 2000-ih godina, kada je pohađala semenište kao maloletnik. Navodno zlostavljanje, kako se navodi, trajalo je više godina.

Slučaj je prvi put prijavljen još 2012. godine, kada je tadašnji student bogoslovije u Beču o svemu poverio kolegi. Nakon toga informacije su stigle do tadašnjeg požeškog biskupa Antuna Škvorčevića, koji je pokrenuo internu proveru preko jednog sveštenika. Iako su, prema navodima medija, prikupljeni materijali ukazivali na osnovanost optužbi, postupak tada nije dobio epilog.

U međuvremenu, predmet je dospeo i pred državne organe. Hrvatsko državno tužilaštvo potvrdilo je da se sprovodi istraga, dok je policija, prema nezvaničnim informacijama, kontaktirala osobu koja je iznela optužbe radi davanja iskaza.

Pored prvobitne prijave, pojavilo se još nekoliko osoba koje tvrde da su bile žrtve seksualnog zlostavljanja tokom boravka u semeništu. Policija je saopštila da i te navode proverava u okviru odvojenih izvida.

Ukoliko se optužbe potvrde, radilo bi se o slučajevima u kojima su navodne žrtve u vreme spornih događaja bile maloletne, budući da je Međubiskupijsko semenište na zagrebačkoj Šalati srednjoškolska ustanova namenjena obrazovanju budućih sveštenika.

Nadležne institucije za sada nisu iznele više detalja o toku postupka, navodeći da su provere i dalje u toku.

Telegraf