- Satelitski snimci pokazuju pojačano prisustvo američke vojske u bazi Mihail Kogalničanu u Rumuniji - piše grčki portal Pronjuz.

Satelitski snimci koji su dospeli u javnost navodo pokazuju pojačanu aktivnost američkih oružanih snaga u vazduhoplovnoj bazi Mihail Kogalničanu u Rumuniji, koja predstavlja jedan od najvažnijih logističkih i operativnih centara NATO-a na istočnom krilu Alijanse.

Kako se navodi u članku, prema najnovijim snimcima, u bazi se trenutno nalazi najmanje 11 aviona, od kojih su neki uključeni u operacije dopunjavanja gorivom. Ovo prisustvo deo je šireg okvira povećane vojne aktivnosti u regionu Istočne Evrope.

- Baza, koja se nalazi u blizini Crnog mora, poslednjih godina razvila se u ključno čvorište za transportne, logističke i vojne operacije podrške NATO-a, obezbeđujući podršku kako za aktivnosti u Evropi, tako i za misije usmerene ka Bliskom istoku - piše grčki portal.

Istovremeno, baza prolazi kroz veliku fazu proširenja. Planovi modernizacije predviđaju njenu transformaciju u jednu od najvećih vojnih infrastruktura NATO-a u Evropi.

Jačanje prisustva u ovoj bazi odražava strateški značaj Rumunije za NATO, posebno zbog njenog geografskog položaja u blizini Crnog mora i istočnih granica Alijanse.

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