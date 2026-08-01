Rumunija se suočava sa ozbiljnim izazovima u elektroenergetskom sistemu, zbog čega će Ministarstvo energetike u ponedeljak održati sastanak sa najvećim industrijskim potrošačima električne energije.

Cilj je da kompanije dobrovoljno pomere deo proizvodnje u periode kada je opterećenje mreže manje, kako bi se izbegli problemi tokom večernjih sati, kada je potrošnja najveća.

Državni sekretar u Ministarstvu energetike Kristijan Bušoj rekao je da su poziv dobile kompanije koje godišnje troše više od 50.000 megavat-sati električne energije.

Moguća i isključenja

Bušoj je upozorio da postoje zakonske procedure koje omogućavaju privremeno isključivanje velikih industrijskih potrošača ukoliko dođe do ozbiljnog nedostatka električne energije.

U slučaju ozbiljne situacije postoje procedure prema kojima se najpre mogu isključiti veliki industrijski potrošači. Ipak, činimo sve da do toga ne dođe - rekao je Bušoj.

Dodao je da bi dobrovoljno smanjenje ili premeštanje proizvodnje bilo znatno povoljnije rešenje i za privredu i za elektroenergetski sistem.

Prema njegovim rečima, cilj države je da se izbegnu restrikcije i sačuva stabilnost mreže tokom perioda najveće potrošnje.

Izvor: Telegraf