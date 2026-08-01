Sančez je opisao rekaciju nekih zemalja Evropske unije na situaciju sa migrantima u španskoj eksklavi Seuti kao "sebičnu, polarizujuću i nezakonitu", prenosi španski dnevnik "Pais".

U pismu upućenom rukovodstvu EU institucija, Sančez je kritikovao reakciju "nekih evropskih partnera" i pozvao na hitan sastanak ministara unutrašnjih poslova, nakon što je Italija suspendovala saradnju u okviru Šengenskog sporazuma, a Finska i Danska otvoreno pokrenule mogućnost privremenog prekida saradnje sa Madridom u oblasti slobodnog kretanja.

Nadležne španske službe su saopštile da se više od 48.000 od približno 50.000 ljudi koji su ušli u Seutu iz Maroka već vratilo.

"Reakcija evropskih vlada bila je prilično asimetrična. Većina nam je pokazala svoju podršku i solidarnost i ponudila pomoć. Drugi su, međutim, odlučili da napadnu Španiju i pozovu na njeno privremeno isključenje iz Šengenskog prostora", poručio je španski premijer u pismu upućenom predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, predsedniku Evropskog saveta Antoniju Košti i Mihalu Martinu, premijeru Irske, zemlje koja trenutno predsedava Savetom EU.

Španska vlada je ocenila da je stav ovih partnera suprotan evropskom pravu, humanitarnom pravu i principima solidarnosti koji su temelj EU. U svom oštrom pismu, Sančez ističe da Seuta nije deo Šengenskog prostora – što, kako tvrdi, čini svaku pretnju suspenzijom pravno besmislenom.

Sančez u pismu podseća da je Španija u potpunosti obnovila kontrolu granica za manje od 48 sati, vratila praktično sve ilegalne migrante i sprečila svako neovlašćeno kretanje u ostale delove Evrope i to uz vrlo malo podrške drugih evropskih država.

Evropska komisija je u međuvremenu saopštila da se o isključenju neke države članice Šengena ne može jednostrano odlučivati i da je, ako je potrebno, takvo pitanje u nadležnosti Evropskog saveta, tela čiji je predsednik Atonio Košta već javno podržao odgovor španske vlade na najnoviju migrantsku krizu.

Najveći talas dolazaka u Seutu iz Maroka trajao je manje od 48 sati i od četvrtka je oko 50.000 ljudi ušlo u špansku eksklavu zahvaljujući neaktivnosti marokanskih snaga bezbednosti.

Španske vlasti su najpre prijavile 25.000 prelazaka u četvrtak, 40.000 u petak ujutru i 50.000 do podneva, međutim tokom celog petka, prema podacima španskog Ministarstva unutrašnjih poslova, većina - oko 48.300 ljudi, već je vraćena u Maroko.