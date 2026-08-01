Predsednica Slovenije Pirc Musar je u saobraćajnoj nesreći u tunelu Kastelec na Primorskom auto-putu u petak zadobila lakše povrede.

Prema saopštenju iz kabineta predsednika, nesreća se dogodila prilikom povratka iz Hrvatske, gde je Pirc Musar bila na odmoru. Bila je na putu ka Komendi gde je trebalo da prisustvuje humanitarnom događaju koji organizuje najbolji svetski biciklista Tadej Pogačar - "Pogi izazov".

"Ona je počasni pokrovitelj događaja", objasnila je kancelarija predsednice Slovenije.

Pirc Musar je zahvalila svim službama hitne pomoći koje su nesebično pomagale, a posebno stručnom i ljubaznom osoblju bolnice Izola.

Prema podacima Policijske uprave Kopar, u saobraćajnoj nesreći na Primorskom auto-putu u petak, koja se dogodila oko 17 časova, učestvovala su dva policijska vozila koja su se nalazila u koloni koja je pratila štićenu osobu.

Prema do sada prikupljenim informacijama, u incidentu su povređene dve osobe, od kojih je jedna zadobila lakše, a druga teže povrede. Obe su kolima hitne pomoći prevezene u Opštu bolnicu u Izoli.

Zbog sprovođenja aktivnosti hitne intervencije i pregleda mesta nezgode, tunel Kastelec je privremeno bio zatvoren za sav saobraćaj, ali je ponovo otvoren nešto posle osam sati uveče.

Istraga o nesreći je još u toku, objasnila je koparska policija. O nesreći je obavešteno i nadležno odeljenje Specijalizovanog državnog tužilaštva. Specijalno odeljenje SDT-a je nadležno za krivično gonjenje službenih lica sa posebnim ovlašćenjima, uključujući i policajce, piše portal Info360.si.

Portal tvrdi da uključivanje SDT-a ukazuje na to da je nesreću izazvao policajac u pratnji predsednice Slovenije. Prema izvorima portala, u nesreći su učestvovala samo policijska vozila, pa je moguće da je jedno od dva vozila udarilo u drugo policijsko vozilo koje je naglo zakočilo zbog saobraćaja.

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