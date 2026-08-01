Ministarstvo poljoprivrede uputilo je apel građanima da se ponašaju odgovorno, jer je zbog ekstremnih temperatura povećan rizik od šumskih požara, a Uprava za šume naložila je i pojačane mere zaštite.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ističu da su šume jedno od najvećih prirodnih bogatstava Srbije i da njihova zaštita zahteva odgovornost svih.

Dodaje se da su uslovima ekstremno visokih temperatura i dugotrajne suše, svaki neodgovoran postupak može izazvati požar sa nesagledivim posledicama, stoga se pozivaju građanu da poštuju propise, ponašaju se savesno i pomognu da zajednički sačuvamo naše šume, poljoprivredne površine, imovinu i životnu sredinu.

Prevencija je danas naša najvažnija mera zaštite, saopšteno je iz ministarstva.

Kako se dodaje, ministarstvo na osnovu upozorenja RHMZ da se očekuje dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama do 40 stepeni, kao i usled izrazito niskih vodostaja reka, upućuje apel građanima da se ponašaju odgovorno i preduzmu sve mere kako bi se sprečilo izbijanje šumskih požara.

Oni ukazuju da su posledice ekstremnih temperatura već vidljive u više evropskih zemalja, uključujući Francusku, Španiju i Grčku, gde su veliki šumski požari prouzrokovali ogromnu materijalnu štetu, uništili značajne površine šuma i primorali veliki broj ljudi na evakuaciju.

- Imajući u vidu povećan rizik i u našoj zemlji, ministarstvo apeluje na građane da ne vrše nekontrolisano paljenje vatre prilikom izvođenja poljoprivrednih radova, da se odgovorno ponašaju prilikom boravka u prirodi, da ne pale vatru na otvorenom prostoru osim na mestima koja su za tu namenu predviđena, uređena i vidno obeležena, da ne bacaju opuške, staklenu ambalažu i druge predmete koji mogu izazvati požar u prirodi i pored puteva, kao i da, ukoliko uoče požar ili vatru na otvorenom prostoru, o tome odmah obaveste Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije - navodi se u saopštenju.

S obzirom na aktuelnu situaciju, Uprava za šume Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede naložila je korisnicima šuma koji gazduju državnim šumama, kao i subjektima koji vrše stručno-savetodavne poslove u šumama sopstvenika fizičkih lica, da preduzmu pojačane mere zaštite šuma od požara, u skladu sa planovima zaštite i važećim propisima.

Zabranjeno!

Podsećaju i da je odredbama Zakona o šumama zabranjeno paljenje otvorene vatre u šumi i na zemljištu u neposrednoj blizini šume, na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume, osim na mestima koja su za tu namenu određena, uređena i vidno obeležena. Takođe, Zakonom o divljači i lovstvu zabranjeno je paljenje korova, strnjika, trstike, trave i drugog rastinja u lovištu.

Uprava za šume će preko republičke šumarske i lovne inspekcije, u saradnji sa drugim nadležnim organima, u narednom periodu vršiti pojačane kontrole primene navedenih zakonskih odredbi na terenu.

Ministarstvo poziva jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, lovačka udruženja, ekološke organizacije i sve građane da zajedničkim delovanjem doprinesu očuvanju šuma i prirodnih bogatstava Republike Srbije, navodi se u saopštenju.