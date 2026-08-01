Međutim, stručnjaci upozoravaju da upravo ova navika može ubrzati gubitak arome i promeniti ukus kafe, posebno ako se pakovanje često otvara i zatvara.

Kafa je veoma osetljiva na vlagu, vazduh i mirise iz okoline. Zbog svoje porozne strukture lako upija arome drugih namirnica, pa zrna ili mlevena kafa mogu poprimiti miris sira, luka, suhomesnatih proizvoda ili začina koji se nalaze u frižideru. Rezultat je napitak slabijeg kvaliteta i drugačijeg ukusa.

Problem predstavlja i kondenzacija. Svaki put kada se hladna kafa izvadi iz frižidera ili zamrzivača i izloži sobnoj temperaturi, na njenoj površini može se stvoriti vlaga. Ona ubrzava razgradnju prirodnih ulja koja daju karakterističnu aromu, a u nepovoljnim uslovima može doprineti razvoju buđi.

Ipak, stručnjaci ne odbacuju u potpunosti zamrzavanje. Ako ste kupili veću količinu kafe koju ne planirate da potrošite u narednih nekoliko nedelja, zamrzivač može biti dobro rešenje, ali samo pod određenim uslovima. Kafa bi trebalo da bude vakuumski upakovana ili smeštena u potpuno hermetičku posudu, a pakovanje ne bi trebalo često vaditi i vraćati nazad.

Za svakodnevnu upotrebu preporuka je znatno jednostavnija. Kafu je najbolje čuvati u kuhinjskom ormariću ili ostavi, na mestu koje je suvo, tamno i udaljeno od izvora toplote poput šporeta ili rerne.

Dodatnu zaštitu pruža neprovidna, hermetički zatvorena posuda koja sprečava kontakt sa vazduhom i svetlošću. Mnogi stručnjaci savetuju da kafa ostane u originalnom pakovanju, koje je napravljeno tako da što bolje očuva aromu, a da se zatim zajedno sa tim pakovanjem smesti u dobro zatvorenu kutiju.

Na taj način kafa će duže zadržati svežinu, bogatu aromu i pun ukus, bez potrebe za frižiderom ili zamrzivačem. Jednostavna promena mesta čuvanja može napraviti primetnu razliku u kvalitetu svake šoljice.