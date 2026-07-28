Reč je o tzv. proširenoj korpi elektronskih komunikacija u kojoj se 556,1 dinar odnosi na trošak za fiksni telefon, 2.643,46 dinara na postpejd račun za mobilni telefon, 349 dinara na taksu za javni medijski servis, 1691,48 dinara za internet i 1.975, 41 dinar za distribuciju medijskih sadržaja, odnosno za kablovsku televiziju.

Izdatak za elektronske komunikacije lane je činio 6,59 odsto prosečne zarade, koja je inače iznosila 109.462 dinara.

Osim proširene korpe postoji i osnovna korpa elektronskih komunikacija a ona umesto postpejd računa za mobilni telefon uključuje pripejd račun i ne sadrži internet, kao ni troškove za kablovsku televiziju.

Ova korpa je mesečno u proseku iznosila 1.410 dinara od čega je 556,61 dinar za fiksni telefon, 505,18 dinara za pripejd račun za mobilni telefon i 349 dinara takse za javni medijski servis.

Osnovna korpa je činila 1,29 odsto prosečne mesečne zarade u Srbiji.