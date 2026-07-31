Iako se tokom leta najveća pažnja posvećuje klima-uređajima zbog njihove velike potrošnje električne energije, bojler je još jedan uređaj koji može značajno uticati na mesečni račun za struju. Budući da često ostaje uključen neprekidno, čak i kada u domu nema nikoga, njegova potrošnja neretko prolazi nezapaženo.

Tokom toplijih meseci potrebe za toplom vodom znatno su manje nego zimi, pa nema potrebe da bojler radi tokom čitavog dana. Stručnjaci za energetsku efikasnost ističu da je dovoljno uključiti ga neposredno pre tuširanja ili drugih aktivnosti za koje je potrebna topla voda, umesto da neprekidno održava temperaturu.

Preporučuje se i da temperatura vode ne bude podešena na najviši nivo. Za svakodnevne potrebe sasvim je dovoljno da bojler bude podešen između 55 i 60 stepeni, čime se smanjuje potrošnja električne energije, ali i opterećenje samog uređaja.

Niža radna temperatura doprinosi sporijem stvaranju kamenca na grejaču, što je jedan od čestih uzroka povećane potrošnje struje. Kada se kamenac nakupi, bojleru je potrebno više vremena i energije da zagreje vodu, zbog čega je redovno održavanje i čišćenje posebno važno, naročito u područjima sa tvrdom vodom.

Na potrošnju utiču i svakodnevne navike ukućana. Kraće tuširanje, zatvaranje slavine dok se peru zubi ili sapunaju ruke, kao i korišćenje štedljivih tuš-ruža mogu značajno smanjiti potrošnju tople vode. U domaćinstvima sa više članova korisno je da se tuširanje obavlja u kraćem vremenskom razmaku, jer se tako izbegava višestruko zagrevanje potpuno hladne vode.

Iako pojedinačne promene deluju beznačajno, njihova primena iz dana u dan može doneti primetne uštede na računima za električnu energiju. Pre odlaska na odmor preporučuje se da bojler bude isključen, jer nema potrebe da zagreva vodu dok u stanu ili kući nema nikoga.

U periodu kada klima-uređaji rade gotovo neprekidno, svaka mogućnost za smanjenje potrošnje električne energije je značajna. Upravo zbog toga pravilno korišćenje bojlera predstavlja jedan od najjednostavnijih načina da se ostvari ušteda, bez narušavanja svakodnevnog komfora.