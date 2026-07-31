Tuga do neba! Dečak Miloš Bujišić (17) preminuo je juče ujutru posle dve godine teške borbe za život i ozdravljenje nakon teškog strujnog udara!

Tinejdžer je 12. maja 2024. godine zadobio teške povrede i opekotine kada je doživeo strujni udar na vozu na teretnoj stanici u Užicu. Tužna porodica obavestila je javnost da je dečak preminuo.

- Dragi naši prijatelji, sugrađani, rodbino, kumovi i svi ljudi velikog srca, dana 12. maja 2024. godine naš život se zauvek promenio. Naš sin Miloš Bujišić je doživeo strujni udar na vozu i od tog trenutka počela je njegova teška i dugotrajna borba za život i ozdravljenje. U toj najtežoj borbi nismo bili sami. Miloš nas je sve ujedinio. Molili ste se za njegovo izlečenje, palili sveće, pružali nam reči utehe i nade, bili uz nas svakog dana, prikupljali novčanu pomoć za lečenje u inostranstvu kako bi mu dali još jednu šansu. Hvala vam! - navela je porodica.

- Nažalost, posle više od dve godine teške i iscrpljujuće borbe, naš Miloš nas je 28. jula 2026. godine zauvek napustio. Iako je naše srce slomljeno i teško nam je da pronađemo reči kojima bismo opisali ovaj bol, želimo da znate da nikada nećemo zaboraviti ljubav, dobrotu i podršku koju ste nam pružali. Neka mu dragi Bog podari večni mir, a svima vama koji ste bili deo njegove borbe podari zdravlje, sreću i svako dobro - navela je porodica i zahvaljuju se „za svaku molitvu, za svaku poruku, za svaki poziv, za svaku donaciju, za svaku reč nade“.

Miloš će biti sahranjen 31. jula na groblju Sariće Osoje.

Iz Infrastrukture podsećaju da kroz kontaktnu mrežu iznad pruge prolazi struja napona 25.000 volti i da čak nije potrebno ni da se dodirnu strujni vodovi da bi došlo do strujnog udara. Dovoljno je da se samo uđe u strujno kolo, koje može biti i par metara udaljeno od kontaktne mreže.

Godišnje prosečno nastrada pet uglavnom mladih osoba od strujnog udara iz kontaktne mreže, najčešće tokom penjanja na vagone.

Infrastruktura železnice Srbije zato ponovo apeluje i upozorava da se ne penje na vagone, da je to najstrože zabranjeno i opasno po život, i da se u stanicama poštuju znakovi upozorenja, jer se takvi slučajevi gotovo po pravilu završavaju tragično.

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