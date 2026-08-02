General Aleksus Grinkevič, komandant Evropske komande američke vojske (EUCOM), uputio je Pentagonu pisano upozorenje da će, ukoliko ne dobije još jedan mornarički razarač, morati da bira između odbrane Izraela i teritorije Sjedinjenih Američkih Država, objavio je danas "Vašington post", pozivajući se na neimenovane zvaničnike.

Kako navodi list, Evropska komanda koordinira vojne operacije u Sredozemnom moru, gde američki ratni brodovi učestvuju u presretanju projektila ispaljenih na Izrael iz Irana i jemenskih pobunjenika Huta, koje podržava Teheran.

Prema navodima lista, od pet američkih razarača stacioniranih u španskoj bazi Rota, dva su se juče nalazila u Sredozemnom moru.

Istovremeno, Evropska komanda zadužena je i za zaštitu od mogućih ruskih upada na teritoriju NATO-a, kao i od pretnje ruskih raketa dugog dometa koje mogu da dosegnu teritoriju SAD, navodi "Vašington post", prenosi Tanjug.

Pentagon je odbio da komentariše navode lista, Evropska komanda nije odgovorila na zahtev da pruži komentar, a predstavnik Ambasade Izraela u Vašingtonu nije bio dostupan za izjavu.

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