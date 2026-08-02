Administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa razmatra više mogućih odgovora na razvoj situacije na Bliskom istoku, dok se istovremeno analiziraju različiti vojni scenariji u vezi sa Iranom.

Prema pisanju The Wall Street Journala, pozivajući se na izvore upoznate sa razgovorima, komandant Centralne komande SAD (CENTCOM), admiral Bred Kuper, pripremio je plan opsežne vazdušne operacije protiv Irana koja bi mogla da traje do dve sedmice.

Dve opcije pred Trampom

Kako navodi list, Tramp razmatra dva moguća scenarija.

Prvi podrazumeva široku seriju vazdušnih udara usmerenih na iranske raketne kapacitete, dok drugi predviđa ograničeniju vojnu operaciju čiji bi cilj bio dodatni diplomatski pritisak na Teheran.

Pentagon upozorio na problem

Istovremeno, predsednik Združenog komiteta načelnika štabova američkih oružanih snaga, general Den Kejn, upozorio je predsednika SAD na smanjene zalihe raketa za sisteme protivvazdušne odbrane.

Prema navodima lista, Kejn je ocenio da bi nedostatak određenih vrsta naoružanja mogao da predstavlja ozbiljan izazov za buduće vojne operacije i bezbednosne interese Sjedinjenih Američkih Država.

Razgovori sa Izraelom

The Wall Street Journal navodi i da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu tokom sastanka sa Trampom i američkim ministrom odbrane Pitom Hegsetom razgovarao o mogućim zajedničkim potezima ukoliko dođe do nove eskalacije sukoba sa Iranom.

Podsetimo, Donald Tramp je ranije izjavio da su Sjedinjene Američke Države spremne da izvedu snažne udare na Iran kao odgovor na napad bespilotnim letelicama na egipatsku luku Damijeta, u kojem su oštećeni američki i grčki tanker za transport tečnog prirodnog gasa.

Izvor: The Wall Street Journal