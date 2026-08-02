Posle 16 godina pauze, Srbija se priprema za povratak obaveznog služenja vojnog roka.

Prema planovima nadležnih, prve plave koverte trebalo bi da budu poslate tokom septembra ili oktobra, kada će početi pozivanje regruta na lekarske i psihološke preglede. Prvi pozive, prema najavama, dobiće mladići rođeni 2006. godine.

Pre nego što obuku uniformu, svi kandidati moraće da prođu detaljne zdravstvene i psihološke provere, kao i procenu sposobnosti za različite rodove Vojske Srbije. Oni koji ne ispune propisane kriterijume biće oslobođeni služenja vojnog roka.

Stroga pravila u kasarni

Pored zdravstvenih uslova, važiće i pravila o izgledu i disciplini.

Regruti neće smeti da nose bradu, pirsinge, minđuše i drugi nakit, dok kosa neće smeti da prelazi preko ušiju ili kragne uniforme. Tetovaže neće biti dozvoljene na licu, vratu i drugim vidljivim delovima tela koji nisu pokriveni letnjom uniformom.

Obuka traje 75 dana

Obavezni vojni rok trajaće ukupno 75 dana i biće podeljen u tri faze.

Prvih 30 dana biće posvećeno osnovnoj pešadijskoj obuci, rukovanju naoružanjem, prvoj pomoći i osnovnim vojnim veštinama.

Tokom narednih 30 dana regruti će prolaziti specijalističku obuku u okviru rodova vojske, dok će poslednjih 15 dana provesti na terenu i vojnim poligonima, gde će primenjivati stečena znanja u uslovima sličnim stvarnim zadacima.

Telefoni uz ograničenja

Mobilni telefoni neće biti potpuno zabranjeni, ali će moći da se koriste samo u slobodno vreme i na mestima koja za to budu predviđena u kasarni.

Regruti neće služiti vojni rok u mestu u kojem žive, već će biti raspoređivani u jedan od centara za obuku ili garnizona Vojske Srbije.

Za mladiće koji ulože prigovor savesti predviđena je mogućnost civilnog služenja u trajanju od 155 dana, bez nošenja oružja.

Plan je da prva klasa od oko 5.000 regruta u kasarne uđe 1. marta naredne godine, dok je cilj da kroz sistem obuke svake godine prođe oko 20.000 mladića. Za devojke će i dalje važiti mogućnost dobrovoljnog služenja vojnog roka.

Izvor: Kurir.rs / Blic