Penzionisani pukovnik američke vojske Daglas Makgregor i profesor međunarodnih odnosa Glen Dizen ocenili su, tokom razgovora objavljenog na Jutjub kanalu profesora Dizena, da bi politička i ekonomska kriza na Zapadu mogla da odigra ključnu ulogu u daljem razvoju rata u Ukrajini.

Makgregor smatra da će unutrašnji problemi evropskih država i Sjedinjenih Američkih Država postati sve izraženiji tokom narednih meseci, dok Dizen ocenjuje da se sukob sve više udaljava od diplomatskog rešenja.

Govoreći o situaciji na frontu, Makgregor je naveo da je Rusija promenila tempo operacija i da je, prema njegovom mišljenju, do sada nastojala da očuva ljudstvo i ekonomsku stabilnost.

On je takođe izneo stav da bi političke promene u Evropi mogle da uslede usled ekonomskih problema, migrantske krize i rastućeg nezadovoljstva građana.

Makgregor tvrdi da bi se posledice tih procesa, prema njegovoj proceni, mogle intenzivirati tokom jeseni, dok bi do Božića kriza mogla da dostigne vrhunac.

Pored toga, ukazao je na izazove sa kojima se, prema njegovim rečima, suočavaju zapadne ekonomije, uključujući energetiku, inflaciju, električnu mrežu i snabdevanje strateškim sirovinama.

Profesor Dizen ocenio je da se prostor za političko rešenje sukoba dodatno suzio i da će dalji razvoj događaja u velikoj meri zavisiti od unutrašnjih prilika u državama koje podržavaju Ukrajinu.

Izvor: YouTube / Glenn Diesen