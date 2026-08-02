Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu odredili su zadržavanje do 24 časa V. P. (2007) kod koga su juče u Kragujevcu, na Trgu vojvode Radomira Putnika, pronašli sekiru, nož sa sečivom dužine 11,5 centimetara, gasno-startni pištolj, kao i druge predmete pogodne za napad i nanošenje povreda.

Policija je u Kragujevcu pregledala oko 17.20 časova V. P, čije je ponašanje izazvalo sumnju, zbog čega su prema njemu, u skladu sa zakonom, primenili policijska ovlašćenja, saopšteno je iz MUP-a.

Protiv njega će biti podneta prekršajna prijava zbog sumnje da je izvršio prekršaj iz Zakona o oružju i municiji, dok će pronađeni gasno-startni pištolj biti dostavljen na veštačenje radi utvrđivanja njegove funkcionalnosti i eventualnog postojanja elemenata drugog kažnjivog dela.

O događaju je obavešteno nadležno javno tužilaštvo.

Gradski odbor SNS Kragujevac saopštio je da je juče u Kragujevcu nedaleko od aktivista SNS i njihovih štandova policija privela teško naoružanog muškarca.

''Danas smo na Trgu vojvode Radomira Putnika bili svedoci izuzetno ozbiljnog i uznemirujućeg događaja koji je, zahvaljujući brzoj reakciji policijskih službenika, nije prerastao u tragediju. U trenutku dok su na trgu bili postavljeni štandovi pristalica Srpske napredne stranke, iz pravca dela pešačke zone gde su se nalazili štandovi studentske liste došlo je mlađe muško lice koje se kretalo ka okupljenim građanima. Pravovremenom reakcijom policije ono je zaustavljeno pre nego što je došlo u neposredan kontakt sa prisutnima'', navodi se u saopštenju SNS Kragujevac objavljenom u subotu na Instagramu.

Kako se dodaje, nakon pregleda lica i torbe koju je nosilo, pronađeni su sekira, veliki nož, pištolj, kao i drugi opasni predmeti.

''Kao očevici ovog događaja, smatramo da je zabrinjavajuće što neko na javni skup dolazi sa ovakvom količinom oružja i opasnih predmeta. Bez obzira na političke stavove i različitosti, svaki oblik nasilja ili priprema za nasilje predstavlja pretnju bezbednosti svih građana i ne sme biti prihvatljiv.

Očekujemo da nadležni organi u potpunosti rasvetle sve okolnosti ovog slučaja, utvrde motive i odgovornost lica, kao i da javnost bude blagovremeno obaveštena o rezultatima postupka'', poručili su iz Gradskog odbora SNS Kragujevac.

Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić izjavio je juče, povodom hapšenja naoružanog muškarca u blizini štanda Srpske napredne stranke (SNS) u centru tog grada, da da niko nema pravo da političke razlike pretvara u strah, pretnje i nasilje.

Dašić je na Instagramu naveo da je lice kod koga su pronađeni opasni predmeti privedeno i dodao da su pripadnici MUP-a brzom i profesionalnom reakcijom sprečili moguće teže posledice.

"To nije politika, već direktan udar na bezbednost građana. Nećemo dozvoliti da strah, mržnja i nasilje postanu sredstvo političke borbe", istakao je Dašić.