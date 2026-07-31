Krizni sastanak visokih zvaničnika Evropske unijena visokom nivou održaće se sutra kao odgovor na iznenadni masovni priliv migranata iz Maroka na špansku teritoriju Seutu na severu Afrike, dok je za ponedeljak planiran i sastanak ambasadora zemalja članica EU.

Sastanak Integrisanog mehanizma EU za politički odgovor na krize (IPCR) zatražila je večeras Irska, koja trenutno predsedava Savetom Evropske unije, javlja irski javni servis RTE.

"Zatražio sam od irskog predsedavanja da sutra sazove sastanak mehanizma EU za integrisani politički odgovor na krize i sastanak ambasadora EU u ponedeljak", naveo je irski ministar pravde Džim O'Kalahan u objavi na društvenoj mreži X.

O'Kalahan je naveo i da je razgovarao sa španskim ministrom unutrašnjih poslova Fernandom Grande-Marlaskom kako bi izrazio solidarnost i podršku španskoj vladi u suočavanju sa situacijom u Seuti.

On je dodao da će ostati u bliskom kontaktu sa španskom vladom, državama članicama i institucijama EU dok se situacija bude razvijala.

Odluka da se zatraže oba sastanka predstavlja pojačavanje zabrinutosti zbog situacije u Seuti i mogućih posledica koje bi ona mogla imati po Španiju, ali i šira pravila EU u oblasti migracija, napominje irski javni servis.

Ta pravila su dodatno opterećena razvojem događaja u Seuti, nakon što je Italija u petak privremeno obustavila primenu Šengenskog prostora sa Španijom zbog novonastale situacije.

Integrisani mehanizam EU za politički odgovor na krize deo je Saveta Evropske unije i zadužen je za koordinaciju odgovora na iznenadne i neočekivane krize.

Mehanizmom rukovodi zemlja koja predsedava Savetom EU, u ovom slučaju Irska, a u njegov rad uključeni su predstavnici država članica, institucija EU i drugih stručnih tela, u zavisnosti od prirode krize.