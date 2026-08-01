Izrael veruje da će Iran na tu zemlju ispaliti balističke rakete čak i ako izraelska vojska ne bude učestvovala u intenziviranim napadima na Iran koji je najavio američki predsednik Donald Tramp, objavio je danas izraelski Kanal 12 pozivajući se na neimenovani izvor.

Prema navodima tog izvora, Izrael je u "najvišem stepenu pripravnosti".

Iranski portal Iran internešenel preneo je ranije danas da su među glavnim energetskim objektima u regionu koji bi mogli biti iranski ciljevi i izraelska gasna polja Levijatan i Tamar.

Pored toga, navodno bi mete mogle biti i naftna i gasna polja i rafinerije u Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru, Kuvajtu i Bahreinu.

Uprkos tome što aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu funkcioniše prema redovnom rasporedu, Kanal 12 navodi da se više američkih tankera uputilo ka Izraelu poslednjih dana, što bi potencijalno moglo izazvati gužvu i logističke komplikacije na tom aerodromu.