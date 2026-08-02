OVAN

POSAO: Ulazite u novi poslovni projekat sa strancima. Nadređena osoba ima velika očekivanja od vas i detaljno vas upućuje u vaše nove obaveze i poslovne ciljeve.

LJUBAV: Nezadovoljni ste bračnim odnosom. Iako partner ima emocije prema vama, vi osećate da su su vaše emocije mnogo manje nego pre i da postajete ravnodušni.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno i osećate se dobro. Eventualni problemi su vezani za sistem probave. Može se desiti da pojedete neku hranu koja može da vam zasmeta.

BIK

POSAO: Odličan je dan za kontakt sa predstavnicima medija. Ovog puta razlog je vaš poslovni uspeh.

Ponosni ste na postignute rezultate, ali niste navikli na toliku pažnju.

LJUBAV: Odnos sa bračnim partnerom nije zadovoljavajući. On vam deluje nezainteresovano i distancirano, dok ste vi spremni na sve da bi ga zadržali.

ZDRAVLJE: Genitalije su ugrožene. Postoji mogućnost pojavljivanja istog ili sličnog problema koji ste imali ranije. Uz pomoć lekova problem će biti regulisan.

BLIZANCI

POSAO: Vredni ste. Prioritet dajete obavezama koje omogućuju brz priliv finansija. Problem je što su finansije ograničene i ma koliko se trudili nećete uspeti da ih značajno poboljšate.

LJUBAV: Prilično ste zabrinuti zbog toga kako se odnos razvija. Bračni partner vam deluje nezainteresovano, a vi se plašite da ga ne izgubite. Strah vas je od samoće i napuštanja.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi vezani ili za probavni sistem ili za kosti. Skloni ste padu, povredama, iščašenju i slično. Budite oprezni kako bi izbegli nepotrebne probleme.

RAK

POSAO: Rezultati vašeg zalaganja konačno postoju vidljivi. Sa inostranim saradnicima potpisujete sporazum o poslovnoj saradnji i jako ste zadovoljni zbog toga.

LJUBAV: Niste zadovoljni, a ni zainteresovani za emotivnog partnera. Druga strana primećuje vaše ponašanje i prilično je uplašena mogućnošću da prekinete vezu.

ZDRAVLJE: Zdravlje je generalno stabilno. Interesujete se za zdrav način ishrane i u tom cilju donosite odluku da pojedine namirnice izbacite iz svakodnevne upotrebe.

LAV

POSAO: Posao se normalno odvija. Obaveze odrađujete na odgovoran način. Ne sumnjate u svoje sposobnosti. Očekuje vas priliv finansija, tako da ste prilično zadovoljni.

LJUBAV: Očekuje vas iznenadno poznanstvo. Druga osoba ostavlja odličan prvi utisak. Dopada vam se njen optimističan stav, pozitivna energija i otvorenost.

ZDRAVLJE: Zdravlje je generalno dobro. Može se jedino desiti da dođe do gubitka apetita ili možete zaključiti da neke namirnice nisu zdrave ili da vam ne odgovaraju za upotrebu.

DEVICA

POSAO: Posao se normalno odvija. Ono što vas jako brine su finansije. Prilično su ograničene, tako da ste u prilici da morate da razmislite dobro o svakom trošku.

LJUBAV: Očekuje vas novo poznanstvo. Oduševljava vas neosporni intelekt druge osobe, način razmišljanja, smisao za humor. Želite da budete ponovo u njegovom društvu.

ZDRAVLJE: Bešika je osetljiva. Postoji mogućnost učestalog mokrenja ili dobijanja infekcije. Probleme možete sanirati uz pomoć lekova pa je najbolje da posetite lekara.

VAGA

POSAO: Poslovna situacija je stabilna. Obaveze odrađujete po planu. Nema nikakvih neplaniranih teškoća. Očekuje vas priliv finansija tako da ste zadovoljni tom sferom.

LJUBAV: Ponašanje prema partneru nije adekvatno. Prilično ste nesigurni i u isto vreme temperamentni pa lako ispadate iz takta. Partner nije oduševljen vašim ponašanjem.

ZDRAVLJE: Očekuju vas problemi sa spavanjem. Možete imati ili potrebu da spavate više nego obično ili da ne možete da se uspavate zbog čega možete posegnuti za nekim sredstvom.

ŠKORPIJA

POSAO: Očekuje vas razgovor sa nadređenom osobom. Svesna je da imate problema sa obavezama i da ne uspevate da se izborite sa njima. Ohrabruje vas i pruža podršku.

LJUBAV: Zadovoljni ste kako se veza razvija. U potpunosti ste joj posvećeni. Nemate realan pogled na voljenu osobu. Najbitnije vam je da se osećate dobro pored njega.

ZDRAVLJE: Glava je prilično osetljiva. Moguća je glavobolja. Emotivno ste prilično osetljivi pa bi bilo dobro da predupredite probleme. Odmor i opuštanje bi vam prijali.

STRELAC

POSAO: Očekuje vas novo poslovno poznanstvo. Utisak tokom razgovora je jako povoljan i razmišljate u smeru započinjanja poslovne saradnje sa drugom osobom.

LJUBAV: Očekuje vas novo poznanstvo preko posla. Već na samom početku druženja ostvarujete zanimljivu konverzaciju. Druga strana vas intrigira svojim stavovima.

ZDRAVLJE: Obratite pažnju na štitnu žlezdu, jer su mogući problemi. Ukoliko koristite terapiju, ispoštujte savete lekara. Nemojte samoinicijativno da menjate terapiju.

JARAC

POSAO: Vaši poslovni planovi su vezani za saradnju sa strancima. Inicirate komunikaciju i zadovoljni ste kako se odvija. Druga strana ostavlja pozitivan utisak svojom ozbiljnošću.

LJUBAV: Očekuje vas novo poznanstvo. One može biti ili stvarno ili virtuelno. Ukoliko ste korisnik društvenih mreža stupate u kontakt sa osobom koja vam zvuči jako zanimljivo.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Evidentno je da vodite računa o ishrani i da se krećete u dovoljnoj meri što vam pomaže da održite zadovoljavajuće stabilno stanje.

VODOLIJA

POSAO: Posao se odlično odvija. Saradnja sa inostranim saradnicima je bolja nego što ste očekivali. Očekuje vas priliv sredstava. Generalno ste zadovoljni poslovnom situacijom.

LJUBAV: Očekuje vas novo poznanstvo. Imate utisak da je druga strana neopuštena i da joj treba vremena da se opusti i da tek tada može pokazati svoje prave vrednosti.

ZDRAVLJE: Povedite računa o ishrani. Digestivni sistem je prilično osetljiv pa se može desiti da vam neka hrana ne odgovara i napravi probleme. Zbog toga možete biti isrpljeni.

RIBE

POSAO: Prilično ste samouvereni, energični i imate ogromna očekivanja. Potencijalni problem je to što niste realni i što su vaša očekivanja mnogo veća od mogućnosti.

LJUBAV: Ukoliko ste ljubitelj društvenih mreza konačno stupate u komunikaciju sa osobom koja vam deluje zanimljivo. Prvi utisak je da je druga strana emotivna, što vas privlači.

ZDRAVLJE: Skloni ste problemima sa alergijama ili hormonima. Sem toga, predstoji vam problemi sa nesanicom. Zbog toga se možete odlučiti za upotrebu nekog čaja ili leka.