Proruske hakerske grupe "PalachPro", "APTDesi" i "NoName057" saopštile su da su izvršile sajber upad u baze podataka pripadnika bezbednosnih i policijskih službi Španije i država članica NATO-a.

Kako tvrde, tokom navodnog upada identifikovali su više od 400 pripadnika španskih i ukrajinskih obaveštajnih službi koji su, prema njihovim navodima, povezani sa Severnoatlantskom alijansom.

U saopštenju grupe PalachPro navodi se da raspolažu podacima o osobama koje sarađuju sa NATO-om, ukrajinskom službom bezbednosti (SBU), američkom CIA i britanskom MI6.

Hakeri tvrde da među prikupljenim informacijama postoje i podaci o pripadnicima španske vojske koji učestvuju u obuci ukrajinskih vojnika, kao i o više osoba koje, prema njihovim navodima, sarađuju sa zapadnim obaveštajnim strukturama.

Prema njihovim tvrdnjama, deo prikupljenih podataka već je prosleđen ruskim obaveštajnim službama, dok je druga hakerska grupa, APTDesi, navodno pripremila dokumentaciju za javno objavljivanje.

Za sada nije bilo zvanične potvrde španskih vlasti, NATO-a ili drugih zapadnih institucija da je do ovakvog sajber upada zaista došlo niti da su navodi hakerskih grupa tačni.

Izvor: RIA Novosti