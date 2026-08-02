Mađarski premijer Peter Mađar saopštio je da je mera stupila na snagu juče u 19 časova.

"U ovom trenutku objavljena je vladina uredba koja stupa na snagu u 19.00 časova i koja omogućava da se veliki industrijski potrošači isključe sa snabdevanja električnom energijom ako ne sprovedu zahtevano smanjenje potrošnje", napisao je on na svom nalogu na mreži Fejsbuk, nakon što je ranije juče iz mađarske nuklearne elekrane "Pakš" saopšteno da će zbog daljeg pada vodostaja Dunava usled sušnog perioda biti isključen turbogenerator prvog bloka te elektrane.

U uredbi se navode slučajevi u kojima treba razmatrati krizu u snabdevanju električnom energijom ili pretnju od nje, i određuju tri različita nivoa, odnosno nivo pretnje krizom I i II i stvarna kriza.

Pored toga, uredba reguliše i rad Kriznog radnog odbora zaduženog za održavanje stabilnosti sistema i utvrđuje zahteve za smanjenje opterećenja velikih potrošača, privremena prava na snabdevanje električnom energijom i pregled obima zaštićenih potrošača.

Cilj mere je povećanje otpornosti domaćeg elektroenergetskog sistema na tržišne neizvesnosti i međunarodne poremećaje.

Kako navodi Indeks, nivo I pretnje kriznom situacijom stupa na snagu ako, na primer, zbog stalnog nedostatka kapaciteta elektrane ili uvoza, preostali kapacitet sistema padne na između 750 i 250 megavata, više od 100.000 korisnika ostane bez struje duže od 36 sati, ili bude ograničenja u isporuci prirodnog gasa.

U takvom slučaju, operatori mogu zatražiti od velikih potrošača da dobrovoljno smanje potrošnju, ili izdati naredbu za smanjenje potrošnje.

Kad je reč o II nivou pretnje, on može biti uveden u slučajevima ako je preostala snaga 250 megavata ili manja, ali još nije dostigla nulu, kada ograničenja u snabdevanju gasom traju preko 24 sata, kada više od 200.000 korisnika nema struju duže od 36 sati, kada se dogodi najmanje pet velikih poremećaja u 30 dana i drugo.

Operator u takvoj situaciji može izdati obavezno naređenje za smanjenje potrošnje ili da zahteva znatno veća smanjenja nego u slučaju nivoa I.

Krizna situacija, ili najteži nivo, može biti uvedena kada preostala snaga elektroenergetskog sistema padne na nula megavata ili ispod, u slučaju da ograničenja u isporuci gasa traju više od 48 sati, najmanje polovina svih priključaka ostane bez električne energije, sistem bude odvojen od evropske mreže duže od jednog dana, i drugo.

U tom slučaju, vlada može da primeni vanredne mere, koje uključuju i obavezno smanjenje potrošnje i potpuno isključenje pojedinih velikih potrošača sa mreže.

Ranije juče, iz mađarske nuklearne elekrane "Pakš" saopšteno je da će zbog daljeg pada vodostaja Dunava usled sušnog perioda, biti isključen turbogenerator prvog bloka te elektrane.

Iz elektrane su poručili da stručnjaci rade neprekidno, 24 sata dnevno, kako bi se i u ekstremnim vremenskim uslovima održalo bezbedno funkcionisanje postrojenja.

Mađarski premijer je ranije najavio da se očekuje potpuno zaustavljanje nuklearne elektrane do sredine naredne nedelje.

Ponovno pokretanje zavisiće od nivoa Dunava, a prema procenama moglo bi da potraje oko nedelju dana.

Elektrana će biti ponovo pokrenuta čim količina padavina u slivu Dunava bude dovoljna za stabilizaciju vodostaja.