Prema izvorima bliskim istrazi, uhapšeni se terete za pokušaj ubistva, podmetanje požara i uništavanje javne i privatne imovine.

Do sukoba je došlo u ranim jutarnjim satima u petak u gradu Fnidek, gde su se manje grupe ljudi, koje su se nalazile na brdima u blizini graničnog prelaza sa Seutom, sukobile sa marokanskim bezbednosnim snagama i zapalile više vozila.

Migrantska kriza izbila je u četvrtak, kada je, prema proceni vlasti Seute, oko 60.000 migranata ilegalno prešlo granicu španske enklave.

Sporazum Madrida i Rabata o hitnoj repatrijaciji migranata bez dokumenata, uz privremeno zatvaranje preduzeća u Seuti zbog krize, omogućio je povratak oko 53.000 ljudi u Fnidek tokom petka.

Masovni priliv dodatno je opteretio ovaj grad sa manje od 80.000 stanovnika, gde su prodavnice, restorani i banke ostali zatvoreni zbog straha od novih incidenata.

Iako su hiljade migranata već krenule ka svojim matičnim gradovima, mnogi i dalje borave na ulicama, noće u parkovima i na javnim površinama i pokušavaju da pronađu prevoz kako bi napustili sever Maroka.

Komunalne službe uklanjaju šut, kamenje i ostatke zapaljenih vozila u blizini granice sa Seutom, dok se stanje na tom području postepeno stabilizuje.

Vraćeni skoro svi migranti

Ministar spoljnih poslova Španije Hose Manuel Albares izjavio je da su se gotovo svi migranti koji su ušli u Seutu već vratili u Maroko i naglasio da je integritet Šengenskog prostora "apsolutno obezbeđen".

On je naveo da nije moguće putovati iz španskih teritorija u Africi Seute i Melilje u evropske teritorije Španije bez policijske provere identiteta i pozvao na okončanje "namerne zabune" u vezi sa upravljanjem granicama i njenim uticajem na evropski prostor slobodnog kretanja.

U Seutu je iz Maroka u poslednja 24 sata prodrlo skoro 60.000 ilegalnih migranata. Prema navodima zvaničnika oko 7.000 njih su maloletnici. Najmanje 61 osoba je poginula pokušavajući da se domogne Seute.

Kao odgovor na situaciju, Španija je u Seuti rasporedila 400 pripadnika Nacionalne policije i Civilne garde.

Masovni ulazak migranata u špansku eksklavu Seutu iz Maroka izazvao je oštre reakcije u Evropskoj uniji, a više država članica zatražilo je od Španije da pojača kontrolu spoljne granice EU, dok su italijanske vlasti naložile zatvaranje pomorskih i vazdušnih granica sa Španijom, odnosno privremenu suspenziju Šengenskog prostora u odnosu na tu zemlju.

Reagujući na italijansku odluku, španski premijer Pedro Sančez izneo je podatke o broju neregularnih ulazaka migranata u pojedine zemlje Evropske unije, ističući da su "solidarnost i saosećanje" opcije, ali da poštovanje evropskih ugovora i podataka nisu.