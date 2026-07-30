Španija će poslati vojsku u svoju severnoafričku enklavu Seutu kako bi ojačala bezbednost posle masovnog priliva migranata iz Maroka, saopštila je španska vlada.

Tokom haotična 24 sata nekoliko stotina, a prema pojedinim procenama možda i više hiljada migranata, stiglo je u Seutu plivajući oko graničnih prepreka ili koristeći gumene čamce.

Madrid šalje vojsku

Predsednik regionalne vlade Seute Huan Hesus Vivas prethodno je zatražio od Madrida da proglasi vanredno stanje, upozoravajući da lokalne službe više ne mogu same da kontrolišu situaciju.

Iako je Ministarstvo unutrašnjih poslova u početku odbacilo tu mogućnost, španska vlada je potom odlučila da rasporedi vojsku kako bi pomogla u uspostavljanju reda i zaštiti granice.

Evropski komesar za migracije Magnus Bruner izjavio je da je u stalnom kontaktu sa španskim vlastima i poručio da zaštita spoljne granice Evropske unije ostaje jedan od ključnih prioriteta.

Evropska komisija ponudila je operativnu pomoć preko agencije Fronteks.

Scene podsetile na krizu iz 2021.

Najnoviji događaji podsetili su na veliku migrantsku krizu iz 2021. godine, kada je za samo dva dana u Seutu ušlo oko 10.000 ljudi.

Prema podacima vlasti, više od 60 migranata izgubilo je život pokušavajući da ovom rutom stigne do evropske teritorije u poslednjih godinu dana.

Premijer Pedro Sančez poručio je da je vlada u potpunosti posvećena rešavanju situacije i najavio intenzivnu saradnju sa Marokom kako bi se stanje što pre stabilizovalo.

Dogovoren ubrzan povratak migranata

Španija i Maroko postigli su dogovor o ubrzavanju procedura za povratak migranata koji su ilegalno ušli u Seutu, iako detalji sporazuma još nisu objavljeni.

Istovremeno, španske vlasti upozorile su da krijumčarske mreže koriste novonastalu situaciju kako bi podstakle nove pokušaje ilegalnog prelaska granice.

Marokanski zvaničnici odbacuju optužbe da podstiču migrantski talas, dok pojedini izvori iz španske Civilne garde tvrde da saradnja marokanskih bezbednosnih snaga na terenu nije bila dovoljna.