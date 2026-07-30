Fotografija dve pripadnice izraelske vojske koje nasmejano poziraju pored vezanog muškarca za kojeg se navodi da je palestinski pritvorenik izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama i ponovo otvorila raspravu o postupanju prema pritvorenicima tokom sukoba u Gazi.

Sporna fotografija pojavila se na privatnom Instagram profilu Nikol Stelmašvski, gde je bila deo galerije kojom je obeležila završetak vojne službe.

Fotografija se brzo proširila internetom

Na fotografiji se vide dve pripadnice izraelske vojske koje poziraju pored muškarca koji sedi na podu sa vezanim rukama i povezom preko očiju. Njegov identitet nije objavljen, a pojedini mediji navode da postoji mogućnost da je maloletan, što nije nezavisno potvrđeno.

Uz galeriju fotografija Stelmašvski je napisala:

Fotografije iz Gaze su takođe u galeriji.

Portal Drop Site News naveo je da je potvrdio autentičnost objave, nakon čega je fotografija počela da se širi društvenim mrežama i izazvala brojne kritike.

Profil zaključan nakon reakcija

Nakon što je slučaj privukao veliku pažnju javnosti, Instagram profil Nikol Stelmašvski zaključan je i više nije bio dostupan široj javnosti.

Fotografija je izazvala talas komentara, a brojni korisnici društvenih mreža osudili su način na koji je prikazan pritvorenik.

Ponovo otvorena rasprava

Ovaj slučaj usledio je nakon ranijih objava fotografija i snimaka palestinskih pritvorenika sa vezanim rukama i povezima preko očiju koje su prethodnih meseci kružile internetom.

Pojedine organizacije za ljudska prava i korisnici društvenih mreža ranije su izražavali zabrinutost zbog navoda o postupanju prema pritvorenicima tokom sukoba, dok izraelske vlasti odbacuju deo optužbi koje se odnose na sistematsko zlostavljanje.

Izvor: hayat.ba, Drop Site News.