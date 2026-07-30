Fotografija dve pripadnice izraelske vojske koje nasmejano poziraju pored vezanog muškarca za kojeg se navodi da je palestinski pritvorenik izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama i ponovo otvorila raspravu o postupanju prema pritvorenicima tokom sukoba u Gazi.

Sporna fotografija pojavila se na privatnom Instagram profilu Nikol Stelmašvski, gde je bila deo galerije kojom je obeležila završetak vojne službe.

Fotografija se brzo proširila internetom

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Na fotografiji se vide dve pripadnice izraelske vojske koje poziraju pored muškarca koji sedi na podu sa vezanim rukama i povezom preko očiju. Njegov identitet nije objavljen, a pojedini mediji navode da postoji mogućnost da je maloletan, što nije nezavisno potvrđeno.

Uz galeriju fotografija Stelmašvski je napisala:

  • Fotografije iz Gaze su takođe u galeriji.

Portal Drop Site News naveo je da je potvrdio autentičnost objave, nakon čega je fotografija počela da se širi društvenim mrežama i izazvala brojne kritike.

Profil zaključan nakon reakcija

Nakon što je slučaj privukao veliku pažnju javnosti, Instagram profil Nikol Stelmašvski zaključan je i više nije bio dostupan široj javnosti.

Fotografija je izazvala talas komentara, a brojni korisnici društvenih mreža osudili su način na koji je prikazan pritvorenik.

Ponovo otvorena rasprava

Ovaj slučaj usledio je nakon ranijih objava fotografija i snimaka palestinskih pritvorenika sa vezanim rukama i povezima preko očiju koje su prethodnih meseci kružile internetom.

Pojedine organizacije za ljudska prava i korisnici društvenih mreža ranije su izražavali zabrinutost zbog navoda o postupanju prema pritvorenicima tokom sukoba, dok izraelske vlasti odbacuju deo optužbi koje se odnose na sistematsko zlostavljanje.

Izvor: hayat.ba, Drop Site News.