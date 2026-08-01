Službenici granične policije uhapsili su državljanina Indije koji je pokušao da uđe u Crnu Goru koristeći falsifikovanu vozačku dozvolu.

Naime, službenici Stanice granične policije I Ulcinj kontrolisali su na Zajedničkom graničnom prelazu „Sukobin – Murićani“, prilikom ulaska u Crnu Goru, A.A.S.M. (25), državljanina Indije, koji je upravljao vozilom „Dačija Sandero“ sa stranim registarskim oznakama, navodi se u saopštenju Uprave policije (UP).

Državljanin Indije A.A.S.M. (25) i državljanin Rusije D.Č. (22) uhapšeni su zbog sumnje da su počinili krivično delo falsifikovanje isprava, tako što su policijskim službenicima pokazali falsifikovane vozačke dozvole.

To je danas saopštila Uprava policije (UP).

„Službenici Sektora granične policije su, po nalogu nadležnih tužilaca, uhapsili dve osobe zbog sumnje da su izvršile krivično delo falsifikovanje isprave. Službenici granične policije su, naime, uhapsili državljanina Indije koji je pokušao da uđe u Crnu Goru vozilom koristeći falsifikovanu vozačku dozvolu. Službenici Stanice granične policije I Ulcinj su na Zajedničkom graničnom prelazu 'Sukobin – Murićani', prilikom ulaska u Crnu Goru, kontrolisali A.A.S.M. (25), državljanina Indije, koji je upravljao vozilom 'Dačija Sandero' sa stranim registarskim oznakama. On je službenicima granične policije pokazao indijsku vozačku dozvolu, u čiju su verodostojnost policijski službenici posumnjali. Na drugoj liniji granične kontrole, upotrebom tehničkih sredstava, utvrđeno je da je dozvola falsifikat“, navodi se u saopštenju UP.

Osumnjičeni A.A.S.M. je, dodaju iz policije, uhapšen i uz krivičnu prijavu u zakonskom roku priveden nadležnom državnom tužiocu.

„Službenici granične policije su takođe na Graničnom prelazu 'Dobrakovo' izvršili graničnu kontrolu D.Č. (22), državljanina Ruske Federacije, koji je upravljao vozilom 'Audi A3' sa stranim registarskim oznakama. Proverom dokumenata, u saradnji sa službenikom Fronteksa, posumnjalo se da međunarodna vozačka dozvola koju je pokazao nije originalna“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, od njega je uzeta izjava, a o događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji je ocenio da je reč o krivičnom delu falsifikovanje isprave.

„Po nalogu nadležnog tužioca, lice je uhapšeno i uz krivičnu prijavu privedeno nadležnom tužiocu radi daljeg postupanja“, zaključuje se u saopštenju.

Alo/Vjesti

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