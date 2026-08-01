Pripadnici Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije učestvovali su sa helikopterom "superpuma" u gašenju velikog požara u oblasti Leone, u blizini grada Viljafranka u Španiji.

Pilot Jovica Mihajlović rekao je da je srpski tim u "izuzetno teškim uslovima", zajedno sa španskim kolegama učestvovao u vazdušnim operacijama tokom kojih je požar stavljen pod kontrolu i lokalizovan, objavio je MUP na Instagramu.

U akciji su učestvovala ukupno sedam helikoptera - šest španskih i jedan helikopter MUP-a Srbije.

Prema njegovim rečima, vatrena stihija zahvatila je nekoliko hiljada hektara, a nakon uspešne intervencije iz vazduha, gašenje i sanacija požarišta nastavljeni su angažovanjem kopnenih snaga.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije istaknuto je da su ponosni na pilote i članove posade koji, kako navode, i u najtežim uslovima koriste svoje znanje i iskustvo za zaštitu ljudi, prirode i imovine, uključujući i angažovanje van granica Srbije.

Alo/Tanjug

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