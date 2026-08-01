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Srpski heroji gase požare u Evropi: Helihopter "superpuma" rame uz rame sa Španskom "koalom"
Srpski vatrogasci pomažu gašenju požara u Španiji.
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Pripadnici Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije učestvovali su sa helikopterom "superpuma" u gašenju velikog požara u oblasti Leone, u blizini grada Viljafranka u Španiji.
Pilot Jovica Mihajlović rekao je da je srpski tim u "izuzetno teškim uslovima", zajedno sa španskim kolegama učestvovao u vazdušnim operacijama tokom kojih je požar stavljen pod kontrolu i lokalizovan, objavio je MUP na Instagramu.
U akciji su učestvovala ukupno sedam helikoptera - šest španskih i jedan helikopter MUP-a Srbije.
Prema njegovim rečima, vatrena stihija zahvatila je nekoliko hiljada hektara, a nakon uspešne intervencije iz vazduha, gašenje i sanacija požarišta nastavljeni su angažovanjem kopnenih snaga.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije istaknuto je da su ponosni na pilote i članove posade koji, kako navode, i u najtežim uslovima koriste svoje znanje i iskustvo za zaštitu ljudi, prirode i imovine, uključujući i angažovanje van granica Srbije.
Alo/Tanjug
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