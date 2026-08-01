U jeku borbe za što bolju poziciju pred izbore, opozicione stranke nastavljaju međusobne obračune.

Nakon što su mesecima predstavljali zajednički front protiv vlasti, među dojučerašnjim saveznicima sada sevaju optužbe, razočaranja i javne prozivke, dok pojedini politički analitičari ovakve poteze tumače kao pokušaj da se kroz podršku studentskoj listi sačuva politički uticaj i obezbedi mesto u budućoj raspodeli mandata.

Stara narodna izreka da bi neko “prodao veru za večeru” poslednjih dana sve češće se može čuti na društvenim mrežama kao komentar na najnovije poteze opozicionih stranaka.

Najnoviji povod za novi obračun bio je potez Zeleno-levog fronta, koji je saopštio da će na predstojećim parlamentarnim izborima podržati listu Studentskog pokreta.

U saopštenju ZLF navodi da podršku daje uz očekivanje da će studentski pokret ostati dosledan vrednostima poput vladavine prava, slobode medija, akademskog integriteta i odgovornosti institucija, kao i da očekuje “međusobno poštovanje i koordinaciju” sa drugim opozicionim akterima.

Beširi odmah reagovao

Takva odluka, međutim, očigledno nije naišla na odobravanje među njihovim dojučerašnjim partnerima.

Naim Leo Beširi reagovao je kratkom, ali vrlo jasnom porukom:

Vrlo neprijatno, nema ni godinu dana.

Njegova objava odnosi se na Memorandum o strateškoj saradnji koji su Zeleno-levi front i Pokret slobodnih građana potpisali prošle godine, predstavljajući ga kao početak dugoročne političke saradnje.

Tom prilikom lideri dve stranke govorili su o zajedničkom delovanju, evropskom putu Srbije i zajedničkoj borbi protiv vlasti, predstavljajući sebe kao najbliže političke saveznike.

Sada je, međutim, podrška studentskoj listi otvorila novi sukob u opozicionim redovima.

"Spasili smo se!"

Da politička previranja nisu prošla nezapaženo pokazuje i reakcija korisnika društvene mreže Iks.

Uz vest da je ZLF podržao studentsku listu, jedan od korisnika napisao je:

“Spasli smo se! Otkad ovih nema u opoziciji idila! Molim vas nemojte menjati stav, ko Boga vas molim!”

Objava je izazvala veliki broj reakcija i komentara, uz brojne spekulacije o tome kako će izgledati odnosi među opozicionim akterima u narednom periodu.

Sve više pukotina

Poslednji događaji pokazuju da opozicioni blok, uprkos ranijim pozivima na zajedništvo, nastavlja da se suočava sa unutrašnjim nesuglasicama. Stranke koje su do juče potpisivale memorandume o saradnji danas javno kritikuju poteze svojih partnera, dok se politička scena dodatno usložnjava uoči izbora.