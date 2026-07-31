"Situacija kroz koju Seuta prolazi potpuno je neodrživa", rekao je Vivas.

Granična kriza eskalirala je juče i nastavila se danas, kada je došlo do sukoba bezbednosnih snaga i migranata na marokanskoj strani granice. Španski premijer Pedro Sančez osudio je danas, tokom posete Seuti, narušavanje granice, ocenivši da je reč o "kršenju teritorijalnog integriteta Španije".

Španski premijer je okrivio krijumčare ljudi, navodeći da oni "obmanjuju veliki broj mladih ljudi i na kraju mnoge od njih vode u smrt - bilo u moru ili, kao u ovom slučaju, na granici Španije u autonomnom gradu Seuti".

Sančez je u Seutu stigao u pratnji ministra unutrašnjih poslova Fernanda Grande-Marlaske, gde se sastao sa predstavnicima policije, Civilne garde i lokalnih vlasti.

Njegovu posetu su obeležili protesti i verbalni incidenti ispred heliodroma, kao i kratkotrajni sukobi demonstranata sa policijom.

Veliki broj migranata od juče luta ulicama Seute i noć su proveli na otvorenom, dok ljudi i dalje prelaze granicu iz Maroka, preneo je "Pais". Takođe, manji broj migranata pokušao je da uđe i u drugu špansku enklavu, Melilju.

Evo šta treba znati o ovim španskim enklavama.

Jedine kopnene granice Evropske unije sa Afrikom

Seuta i veća španska teritorija Melilja, koja se nalazi oko 400 kilometara istočno, smeštene su na severnoj obali Sredozemnog mora, na samom vrhu afričkog kontinenta. Oba autonomna grada pripadaju Španiji i predstavljaju jedine kopnene granice Evropske unije sa Afrikom, piše AP.

Pod španskom vlašću od 1580. godine, Seuta je dom mešovitog stanovništva koje čine hrišćani i muslimani, kao i španski i marokanski stanovnici i dnevni radnici, koji uglavnom žive u relativnoj slozi.

Maroko zvanično ne priznaje Seutu i Melilju kao špansku teritoriju i često ih naziva okupiranim područjima.

Migraciono i diplomatsko žarište između Španije i Maroka

Grad sa oko 85.000 stanovnika bio je u poslednjih nekoliko godina u središtu velikih diplomatskih kriza između Madrida i Rabata.

U maju 2021. godine, marokanska vlada je ukinula granične kontrole i omogućila da oko 8.000 ljudi iz Maroka i zemalja podsaharske Afrike uđe u Seutu za samo dva dana.

Ovaj potez je uglavnom protumačen kao odmazda Maroka zbog odluke Španije da omogući lideru pokreta za nezavisnost sporne regije Zapadna Sahara lečenje u jednoj španskoj bolnici.

Tenzije su smirene, a granica je ponovo uspostavljena tek nakon što je španski premijer promenio dugogodišnji stav svoje zemlje o Zapadnoj Sahari i naredne godine se sastao sa marokanskim kraljem Mohamedom VI.

Odredište za migrante koji pokušavaju da stignu u Evropu

Španija je jedna od glavnih ulaznih tačaka u Evropu za migrante koji traže bolje ekonomske prilike ili beže od nasilja u svojim matičnim zemljama.

Seuta i njen „sestrinski“ grad Melilja veoma su utvrđeni, jer predstavljaju važan cilj za ljude koji pokušavaju da iz Maroka i drugih delova Afrike stignu na teritoriju Španije.

Mnogi migranti koji stignu u Seutu ili Melilju odmah bivaju vraćeni nazad, dok se drugi smeštaju u prihvatne centre za migrante, gde prolaze postupak obrade i mogu da podnesu zahtev za azil u Španiji.

Da bi stigli do Seute, migranti često plivaju iz marokanskog grada Fnideka, prelazeći oko 5 kilometara kako bi došli na špansku teritoriju. Drugi pokušavaju prelazak iz obližnjeg grada Beljuneša, odakle je udaljenost kraća.

Ipak, broj migranata koji stižu u Seutu i Melilju znatno je manji od broja onih koji u Španiju dolaze preko Kanarskih i Balearskih ostrva.

Ukupan broj imigranata u Španiji značajno je porastao tokom poslednjih decenija. Od ukupno oko 50 miliona stanovnika, približno 10 miliona ljudi rođeno je u inostranstvu.

Mnogi od njih dolaze iz Kolumbije, Venecuele i Maroka i rade u ključnim sektorima španske privrede, uključujući poljoprivredu, turizam i uslužne delatnosti.

Snimke haosa iz Seute možete pogledati u našoj posebnoj vesti.

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