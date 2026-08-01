Najmanje 25 ljudi izgubilo je život, dok su 44 osobe povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u provinciji Bumerdes, na severu Alžira.

Prema saopštenju Civilne zaštite, autobus koji je saobraćao iz Setifa iz za sada neutvrđenih razloga sleteo je sa regionalnog puta RN24 i survao se u provaliju.

Spasioci satima izvlačili žrtve

Na mesto nesreće odmah su upućene brojne spasilačke ekipe.

Civilna zaštita angažovala je velike ljudske i tehničke kapacitete, uključujući 11 vozila Hitne pomoći, dok je akcija spasavanja trajala satima.

Povređeni su prevezeni u obližnje bolnice, dok se strahuje da bi broj žrtava mogao da poraste.

Uzrok nesreće još nije poznat

Za sada nije saopšteno šta je dovelo do tragedije.

Na mesto nesreće izašao je i premijer Alžira Sifi Grib, koji je obišao područje i upoznao se sa tokom spasilačke akcije.

Nadležni organi pokrenuli su istragu koja bi trebalo da utvrdi sve okolnosti pod kojima je došlo do jedne od najsmrtonosnijih saobraćajnih nesreća u zemlji u poslednje vreme.