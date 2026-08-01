Crveni alarm označava da je vreme vrlo opasno, da su prognozirane naročito opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu da prouzrokuju veliku materijalnu štetu i budu veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja.

Savet RHMZ je da se treba često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika i slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

Narandžasti alarm označava da su prognozirane opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu da prouzrokuju materijalnu štetu i budu opasne po ljude i životinje.

"Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", savetuje RHMZ.

Vreme danas

Danas će biti sunčano i veoma toplo. Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području i u planinskim predelima povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najviša temperatura biće od 35 do 38 stepeni, lokalno i oko 40.

UV indeks za danas je veoma visok, 8 i 9, a u Sjenici čak 10.

Hidrološko upozorenje

RHMZ je objavio hidrološko upozorenje prema kojem će se na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

Na Kolubari sa pritokama, na Toplici i Vlasini, kao i na Crnom i Belom Timoku proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu).

Nastavlja se i period sa nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na sve hronične bolesnike. Meteoropatske reakcije su moguće u formi glavobolje, poremećaja sna i nervoze, navodi RHMZ u biometeorološkoj prognozi.

Preporučuje se umerena fizička aktivnost i primena adekvatne zaštite od UV zračenja. Svim učesnicima u saobraćaju je neophodan dodatni oprez.

Upozorenje na dugotrajan toplotni talas

RHMZ je objavio upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Srbije. Očekuje se maksimalna temperatura od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni.

Toplotni talas zadržaće se tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni. U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći, sa minimalnom temperaturom od 20 do 24 stepena, a u Beogradu od 23 do 26 stepeni.

Na kraju prve dekade avgusta povećaće se verovatnoća za lokalne pljuskove i grmljavinu, ali bez značajnijeg osveženja. Iako će intenzitet vrućine postepeno oslabiti, maksimalna dnevna temperatura će se i dalje u većini mesta kretati od 30 do 35 stepeni.

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