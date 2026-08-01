Kristina Radenković jedno je od popularnijih TV lica Javnog servisa. Svojevremeno se poteglo pitanje plata zaposlenih na RTS, a njena je posebno iznenadila.

Prema rečima Branka Klanščeka, predsednika Upravnog odbora Radio-televizije Srbije, voditeljka i više od odličnog privređuje, a to je obrazložio u emisiji "Hit tvit".

Kako je tada navođeno, Kristina Radenković osim plate na RTS-u, dobija i naknadu, pa njena zarada, kako su tada otkrili, na mesečnom nivou bude i do 15.900 evra za 10 snimajućih dana samo za kviz "Stigni me ako znaš" koji je ukinut na RTS-u početkom ove godine.

Kako bi bolje objasnio kako funkcioniše baratnje novcem u ovoj medijskoj kući, on je otkrio da Radio televizija Srbije ima svega tri autorske emisije, dok ostali sadržaj dolazi iz produkcijskih kuća ljudi koji su zvanično zaposleni u Javnom servisu i koji zatim prodaju svoje projekte RTS-u i na taj način uzimaju dodatni novac.

- Recimo voditeljka kviza “Stigni me ako znaš” Kristina Radenković dobija 15.900 evra za 10 snimajućih dana. To je recimo jako zanimljivo jer se to snima na Košutnjaku, u našem studiju, naša je voditeljka, a mi imamo dogovor sa Filmingom da oni to rade, tako da je to potpuno nejasno - kaže predsednik UO i dodaje da kada odete na sajt Filminga vi shvatite da imaju samo jednog zaposlenog:

- Znači isti taj Filming angažuje zaposlene RTS-a da urade to i jedna emisija “Stigni me ako znaš” košta 20.000 evra.

Jedna “Slagalica” koja je najgledanija po epizodi košta 500 evra, dok kviz “Stigni me ako znaš”, a koji i nema baš neku gledanost košta 20.000 evra po epizodi. Isto tako “Ja volim Srbiju”, a na sve to su plus plate voditelja - objasnio je svojevremeno predsednik UO, a oba kviza danas više nisu u programskoj šemi, dok je tu samo Slagalica.

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