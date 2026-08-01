Još jedna lepa vest za sve građane Srbije je da su lekovi od danas jeftiniji, kazao je on, i dodaje da je ispunjeno ono što je obećano.

- U pitanju su ozbiljna smanjenja cena lekova. Evo primera, samo pumpice za astmu, do sada su bile 2550 dinara, sada će biti 850 dinara. Nolpazi je cena prepolovljena, sa 195 na 97 dinara. To se desilo zato što smo slušali ljude. Za nas je briga prema ljudima najvažnija stvar. Država je čula pritužbe, i reagovala. To je samo prvi korak, a neki od lekova koji nisu na listi od sredine avgusta biće stavljeni na listu. To su lekovi za razblaživanje krvi, borbu protiv slabosti srca, to je drugi sistem mera koji krećemo polovinom avgusta - kazao je on.